Edmilson Alves – edmilson@gazetaregional.com.br

Na próxima terça-feira, 7 de novembro, comemora-se oficialmente o Dia do Radialista. E para saber um pouco mais sobre a profissão e como é o dia a dia desses profissionais, a Gazeta Regional entrevistou os locutores das duas rádios da cidade que falaram sobre o tema e a comemoração do dia 7.

O locutor Renato Orsi, que atua há 14 anos na profissão, e atualmente trabalha na Rádio Estrela FM, define como sendo um privilégio trabalhar nesta área. “Através da música a gente transmite alegria para as pessoas. Por isso, é uma profissão gratificante, que fazemos muitas amizades e ganhamos o carinho e o respeito das pessoas”.

Orsi conta que entrou na profissão por acaso. “Na época fui convidado para orientar um locutor que faria um programa de rock, que eu gosto muito, e ele não tinha muito conhecimento neste estilo musical, e gravamos dois programas piloto, mas ele não pôde continuar e acabei ficando no lugar dele”, conta.

Outro locutor da Rádio Estrela, Bruno Giannini, radialista e jornalista, está há 27 anos na profissão. “É uma data que valoriza nosso trabalho. Ser radialista mexe com imaginário das pessoas, elas constroem um sonho, cria uma fantasia, uma curiosidade em imaginar quem é que está do outro lado na locução”.

Sobre a profissão, Giannini considera que nas últimas décadas houve uma mudança considerável. “O veículo rádio ficou mais dinâmico, interativo. A própria locução passou a ser mais natural possível, mais real, e, importante, tem que interagir com o ouvinte, sendo mais real e menos fantasioso”, explica.

Há 30 anos atuando em rádio, o radialista e jornalista Billy Rovaron, da Rádio Nova FM, emissora comunitária, destaca o importante papel desse comunicador. “Nós, radialista, levamos aos nossos ouvintes todo um trabalho social e informativo para o bem da comunidade”, salienta.

Segundo Rovaron, além da música, o radialista também é o responsável, em alguns casos, em levar às autoridades solicitações, reivindicações e reclamações dos moradores. “Tanto é que temos aqui na Rádio Nova um programa semanal no qual as autoridades recebem e respondem aos ouvintes as solicitações sobre a cidade”.

Sobre a data, 7 de novembro, Dia do Radialista, Rovaron lembra que os meios de comunicação deve, sim, comemorar, pois, principalmente, na TV que tem muitos apresentadores que vieram do rádio.

Já o locutor Cristiano Lima, também da Rádio Nova FM, está há um ano e meio na profissão. “Sou analista de sistemas, fui convidado a apresentar um programa e acabei ficando”, salienta.

Cristiano disse que não pretende por tão cedo deixar de trabalhar com locução na rádio. “Gosto muito, enquanto puder estarei seguindo. Pois ser locutor é levar alegria às pessoas, e também me alegra trabalhar com música”.

Com uma mudança imposta por uma lei federal em 2006, os radialistas passaram a ter duas datas para comemorar. O dia 21 de setembro virou uma data simbólica e 7 de novembro a oficial. A mudança aconteceu em decorrência a uma homenagem ao músico e radialista Ary Barroso.