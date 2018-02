A Prefeitura de Jaguariúna, através da Secretaria de Educação, realizou na sexta-feira, 2, o ‘Dia da Escola Aberta’ nas escolas municipais de Ensino Infantil (EMEIs) e Fundamental. O programa teve como objetivo levar os alunos e os pais a conhecerem as dependências do estabelecimento escolar onde o filho irá estudar.

Já para as EMEIs, o Dia da Escola Aberta será na segunda-feira, 5 de fevereiro, das 8h às 10h para o período da manhã e das 13h às 15h para o período da tarde, na EMEI onde a criança está matriculada.

Continuando as preparações para o ano letivo de 2018, na terça-feira, 6 de fevereiro, a Secretaria de Educação promove uma reunião de pais e mestres nas EMEIs. Para as crianças matriculadas no período da manhã e que vão entrar às 7h, a reunião será das 7h às 9h e já para as crianças matriculadas no período da manhã e que vão entrar às 8h, a reunião será das 8h às 10h. No período da tarde, a reunião será das 13h às 15h.

De acordo com a secretária de Educação, Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa, a participação dos alunos e familiares é muito importante. “Se a criança já conhece os professores e a escola antes do início das aulas a adaptação acontece com mais segurança”, explicou ela.