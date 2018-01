O Departamento de Trânsito e Transportes (Detransp) de Jaguariúna promoveu alteração no trânsito da Avenida dos Ipês, no trecho entre a Avenida Dermi Antonio Rovaris e a Avenida Antarctica, mais precisamente na altura do Balão da Estrela, na saída para Campinas e acesso à rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340).

A partir desta terça-feira, 15 de janeiro, o trecho mencionado tem proibição de estacionamento no sentido bairro/centro. De acordo com o responsável pelo Detransp, Josino José da Silva, o local está devidamente sinalizado, para que motoristas e pedestres trafeguem com segurança pela área.