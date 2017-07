A Prefeitura de Jaguariúna, por meio do Departamento de Trânsito e Transporte (Detransp), instalou nesta segunda-feira as placas com nomes de rua do Bairro Primavera. Ao todo foram 25 placas em postes próprios, que foram colocados nas ruas do bairro, que existe oficialmente, há 5 anos.

“Imagine como é viver num bairro sem nome de rua?! As pessoas não conseguem receber encomendas e preencher o endereço em qualquer cadastro. É uma coisa básica que trabalhamos para oferecer para a população do Bairro Primavera”, afirma o diretor do Detransp, Josino José da Silva.

Ainda de acordo com o diretor, o próximo a receber placas de sinalização será o bairro Reserva da Barra. “O bairro também não tem nomes nas ruas e a população sofre com a falta de endereço. Vamos regularizar para melhorar a vida dessas pessoas”, diz Josino.