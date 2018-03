O posto do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) em Holambra passará a oferecer novos serviços aos contribuintes. O prazo de entrega de documentos também deve diminuir. A informação é da diretora técnica do órgão, Fernanda Cristina da Silva, que esteve na cidade acompanhada do superintendente regional do Detran Campinas II, Marcelo Dragone Iamarino, para a inauguração oficial do local.

De acordo com Fernanda, ainda neste semestre o documento de licenciamento passará a ser emitido na cidade, o que vai agilizar a entrega ao motorista. A vistoria de veículos, que era feita em Mogi Mirim, também será feita por aqui – segundo ela, mediante agendamento.

“Agora com funcionários treinados e capacitados estamos melhorando os serviços prestados”, afirmou. Desde janeiro deste ano serviços como escolha de placa para veículos zero quilômetro, emissão de guia IPVA e de DPVAT, preenchimento do formulário Renavam, consultas de pontuação no prontuário do condutor e de débitos de veículos passaram a ser realizados no posto de atendimento do município. “Nós também conseguimos aumentar o número de exames práticos para primeira habilitação a fim de evitar espera por parte dos cidadãos”, afirmou a diretora.

Instalada na Praça dos Pioneiros em 2015, a unidade oferece ainda de segunda a sexta-feira e em período integral serviços de segunda via de placas, prontuário de habilitação, renovação e segunda via de habilitação, permissão internacional para dirigir e transferência de veículos.

“O posto de atendimento oferece aos moradores mais comodidade e facilidade de acesso aos serviços prestados pelo Departamento de Trânsito. Os novos serviços vão beneficiar ainda mais a população. É uma notícia é muito boa para a cidade”, comentou o prefeito Fernando Fiori de Godoy.