A premiação dos destaques do Campeonato Municipal de Futebol Amador, o Amadorzão, foi realizada na noite da segunda-feira, 10, no Teatro Dona Zenaide. O evento contou com a presença de representantes das equipes nas duas divisões. O secretário de Juventude, Esportes e Lazer, Rafael da Silva Blanco disse que mesmo com todas as dificuldades financeiras enfrentadas pelo município, a secretaria conseguiu fazer um campeonato magnífico. “Esse é um momento de celebração, tanto para as equipes que fizeram um grande espetáculo dentro e fora de campo, quanto para os profissionais da nossa secretaria que realizaram um trabalho espetacular”, comemorou.

Na Taça de Ouro, a seleção foi formada pelos seguintes atletas: goleiro – Elbemar, conhecido por Mazão (São José); defesa – Marcio Lena (São José); Robson, o Tchu e Jhonny (Quiosque); e Rodrigo Preti, o Digão (Roseira B); volantes – Gabriel Zanata (Quiosque) e Bruno (São José); meio de campo – Caio Matias, Cainho (Quiosque) e Mario Lena, o Ney (São José); ataque – Marcão (Quiosque) e Anderson, conhecido por Neymar (Pinheiros); e o técnico Cristiano, Yeié do Quiosque.

A defesa menos vazada da Taça de Ouro foi do São José, com 5 gols sofridos. O troféu de artilheiro foi para o atacante Marcão, do Quiosque Santa Cruz, com 15 gols. O time campeão ainda teve o melhor jogador da final, o goleiro Thiago.

Já na Taça de Prata, a seleção contou com os atletas: goleiro – Marcão (Roseira Veterano); defesa – Maycon e Marcelo, o Leribi (Roseira Veterano), Betinho (Jardim Eliza) e Sivaldo (Mais Amigos); volantes – Paulinho (Roseira Veterano) e Laninha (Jardim Eliza); meio de campo – Raphael (Jardim Eliza) e Jonas Moraes (Roseira Veterano) e no ataque – Ronald (Roseira Veterano) e Jorge (Unidos da Nova). O destaque da premiação foi o atacante Ronald da Roseira Veterano, pois conseguiu ser o artilheiro da competição com 10 gols e o melhor jogador da final. O Jardim Eliza sofreu sete gols e ficou com a melhor defesa do campeonato, através do atleta Marquinhos. E os representantes dos times finalistas da Taça de Ouro entregaram uma placa em homenagem a organização do campeonato.