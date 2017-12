Organizado pela Sejel (Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer), o 1º Desafio Amigos do Paulo X Amigos do Lalu, reuniu diversos atletas para partidas de vôlei solidárias, no sábado, 9, onde todos os participantes doaram 1 kg de alimento destinados a Associação Amigos do Padre Gomes.

Foram realizados três jogos, que contaram com a participação de aproximadamente 50 atletas de voleibol. O primeiro jogo foi entre as equipes Adulto Feminino X Sub-18 Masculino, e a equipe feminina venceu por 2X0. O segundo, foi entre a Equipe Recreativo Feminino X Sub 18 Feminino, onde as meninas do recreativo venceram de virada por 2X1.

E o jogo principal, entre Amigos do Paulo X Amigos do Lalu, terminou no quinto set com a vitória do time do Lalu por 3X2. No total, foram arrecadados cerca de 60 kg de alimentos, doados a associação que cuida de idosos.