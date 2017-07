Tábata Alexandroni | Jaguariúna

O deputado estadual Davi Zaia (PPS) fez uma visita à Jaguariúna na última quinta-feira (20). Na passagem pela cidade ele visitou o vereador Afonso Lopes Silva, também do PPS, e o prefeito Gustavo Reis.

“É uma visita de cortesia. PPS está em progesso de congresso esse ano, a renovação das direções. Teremos o congresso do município, estadual e nacional, conversamos sobre isso e sobre as demandas da cidade” informa o deputado.

O prefeito Gustavo Reis explica a boa relação com o partido de Zaia com a cidade “Comecei no PPS, é meu partido de origem e junto com o deputado estamos trabalhando para trazer mais recursos e beneficiar a população de Jaguariúna com essa parceria com o deputado” descreve o prefeito.

Reis também adiantou alguns assuntos que foram tratados durante a reunião “Estamos trabalhando na questão de remédios e em uma questão tributária, para aumentar o faturamento da nossa cidade”, conta.