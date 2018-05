Equipes da Secretaria de Obras, da Prefeitura de Jaguariúna, iniciaram na última semana, o trabalho de vistoria em prédios públicos para localizar e eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, da zika, da febre chikungunya e da febre amarela.

As equipes já vistoriaram a UBS de Guedes e a Estação de Tratamento de Esgoto, em busca de focos do mosquito, além do prédio do prédio da prefeitura. “É feita a limpeza de calhas e locais que concentrem recipientes ou plantas, que podem acumular água. Temos um técnico da Secretaria de Saúde, que acompanha e dá as coordenadas”, explica o secretário de Obras, Lucas Lopes.

O trabalho de vistoria de prédios públicos não tem prazo para terminar e faz parte da ampliação de ações de combate ao mosquito, definida pelo Comitê Municipal Intersetorial de Combate à dengue, chikungunya e zika vírus, além da febre amarela. Na próxima semana o trabalho será nos postos de saúde e depois nas escolas.

“Estamos no outono, época seca, de pouca chuva e por isso, as pessoas relaxam um pouco na questão de evitar o acúmulo de água. Mas, o trabalho de eliminação do mosquito não pode parar, pois ele está cada vez mais forte”, afirma a secretária de Saúde, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

Conforme o decreto do prefeito Gustavo Reis, o Comitê Municipal Intersetorial de Combate à dengue, chikungunya e zika vírus tem como função propor políticas públicas e parcerias entre os órgãos públicos e a sociedade civil, para serem implementadas no município.