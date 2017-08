Tábata Alexandroni | Jaguariúna

Pela primeira vez a delegacia de polícia de Jaguariúna tem uma mulher ocupando a posição de delegada titular. Até então, as delegadas que passaram pela unidade ocuparam o cargo apenas temporariamente. Além disso, as mulheres são minoria nessa posição. “Na seccional somos em 14 ou 15 delegados, somos em 3 mulheres só” conta a delegada Juliana Belinatti Menardo (39), atual delegada titular da delegacia de Jaguariúna.

“Agora a gente vê mais mulheres nos concursos, está aumentando a procura. Acho que a mulher está se libertando, ficando mais corajosa com relação à algumas profissões. Antigamente as mulheres ficavam mais recolhidas, até pela cultura. Agora a gente está procurando outros caminhos para se realizar profissionalmente” explica Juliana, que deixou de ser advogada tributária para entrar na polícia.

O aumento de interessadas na carreira policial também aparece na faculdade, com maior número de estagiárias de direito que têm vontade de trabalhar na delegacia “Às vezes tinha medo de arma, medo de preso, fica chocada. E agora estou vendo que está mudando, fico feliz com isso”, diz Juliana.

Mesmo com a aumento na procura, as policiais ainda representam menor número. São aproximadamente 25 funcionários, 10 mulheres e 15 homens na delegacia de Jaguariúna. Hoje não há mulheres na investigação à campo, ficando responsáveis apenas pelo atendimento às vítimas. Como grande parte das ocorrências na cidade envolvem crimes de violência doméstica, a delegada conta que as mulheres que chegam no local parecem mais confortáveis ao relatar os casos para outra mulher. Quanto à atividade em campo, ainda há maior interesse por parte dos homens nos concursos públicos.

Em relação ao machismo na profissão, Juliana diz não enfrentar preconceito no cargo. “Acho que até pelo contrário, quando a gente entra eles têm até uma questão de proteger a gente diante de algumas situações”, conta a delegada, que acumula também a função de delegada titular da delegacia de Holambra.