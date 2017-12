O prefeito de Holambra, Fernando Fiori de Godoy, acompanhou, nesta semana, a assinatura de decreto que regulamenta o Sistema de Atendimento de Emergências no Estado de São Paulo, permitindo formalmente a criação do grupo de Bombeiros Civis Voluntários de Holambra. A nova legislação possibilita aos bombeiros militares formarem grupos integrados com outras entidades – particulares e voluntárias – com o objetivo de expandir o serviço de prevenção e combate a incêndios, catástrofes e emergências em todo o território paulista.

A medida adotada pelo governo estrutura a atuação dos bombeiros e torna possível a integração de esforços com prefeituras, empresas e voluntários (no caso de municípios com população inferior a 25 mil habitantes). Esse processo se dará mediante a celebração de convênio com as cidades – o que já foi feito com Holambra, pioneira nessa iniciativa, em junho do ano passado.

“Quero dar os parabéns ao Dr. Fernando pela inovação, pela iniciativa, pela vanguarda. E cumprimentar Holambra. Esse convênio é muito importante, é o primeiro. Nós teremos os bombeiros civis, mas com toda a supervisão e toda a qualificação do Corpo de Bombeiros”, afirmou o governador Geraldo Alckmin.

O decreto é considerado vital para reduzir os danos de uma ocorrência de grandes proporções, pois também determina como funcionará a estrutura nas cidades, de acordo com a população, a alta incidência de ocorrências e as regiões de riscos específicos.

“Nosso Corpo de Bombeiros tem profissionalismo, capacitação, tecnologia, equipamento e inteligência reconhecidos internacionalmente”, afirmou o governador. “Nós precisamos expandir este bom trabalho. E também não justifica você ter em municípios menores uma estrutura tão grande. Este modelo é usado em países como os Estados Unidos”.

De acordo com Dr. Fernando, que foi a São Paulo acompanhado pelo vice-prefeito Fernando Capato, por diretores municipais e por integrantes da Associação de Bombeiros Civis Voluntários de Holambra, Holambra será a primeira cidade paulista beneficiada pelo decreto.

“Trabalhamos insistentemente nesse projeto desde 2015, alinhando detalhes e discutindo alternativas junto ao Corpo de Bombeiros e ao Governo do Estado. A assinatura desse decreto é também uma vitória da nossa cidade”, destacou.