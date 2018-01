Com objetivo de melhorar o fluxo de veículos na área central, e em outras regiões de Jaguariúna, o Detransp (Departamento de Trânsito) anunciou na quarta-feira, 3, o Decreto Nº 3671 assinado pelo Prefeito Gustavo Reis, que irá alterar e fiscalizar com maior intensidade a circulação de veículos pesados (principalmente caminhões) em diversas áreas urbanas.

Segundo o diretor de trânsito, Josino José da Silva, a reinvindicação foi realizada perante a grande dificuldade de estacionamento e locomoção nas regiões alteradas.

“Esta reivindicação foi realizada pela nova gestão, pois há grande dificuldade por parte de comerciantes e moradores da região central em estacionar e se locomover, devido ao trânsito de veículos de grande porte na região central”, afirma o diretor.

Josino também ressalta que as mudanças darão maior fluidez, comodidade e facilidade de locomoção dos veículos, principalmente pela população, e que para tal, foi realizado um estudo pelo Detransp para ser colocado em prática.

“Foi realizado um estudo do fluxo de veículos na área central, e primeiramente foi adotado a manutenção da sinalização horizontal, realocando algumas vagas e criando novas, porém esta medida não foi eficiente, pois recebemos várias reclamações de veículos de grande porte (ônibus e caminhões) passeando pela área central, sem objetivo (carregar ou descarregar), danificando o asfalto e os fios de telefone, fibra ótica de internet e energia”, descreve.

Todas as mudanças serão sinalizadas, o responsável salienta que as primeiras mudanças serão feitas a partir de 10 de janeiro, quando as ruas Victorio Mathiuzo, Testa, Tavares, Gaona e Enéas Ribas Furtado, todas no bairro Cruzeiro do Sul, terão alterações no tráfego de ônibus e caminhões. “Solicitamos atenção e respeito à sinalização, pois haverá fiscalização no local”, pontua o diretor do Detransp.

Outras alterações que também acontecem a partir do dia 10, serão: a proibição de estacionamento de ônibus e caminhões na Rua Egas Bueno, defronte à Praça dos Ferroviários, trecho entre as Ruas Júlio Frank e Joaquim Bueno.

A fiscalização ficará a par da Guarda Municipal (GM) e da Polícia Militar (PM), e de acordo com o diretor, em breve também será feita pelos agentes de mobilidade urbana.

O Decreto Nº 3671, de 21 de dezembro de 2017, foi publicado na Edição 239 do jornal Imprensa Oficial do Município de Jaguariúna, e pode ser consultado na íntegra no site da Prefeitura: www.jaguariuna.sp.gov.br.