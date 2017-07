A decisão do Campeonato Municipal de Futsal Veterano contará com o clássico entre os favoritos Olímpico e Vila Nova, neste domingo, 23, às 9h, no ginásio Azulão. As duas equipes apresentam as mesmas campanhas, com sete vitórias e um empate. Na fase de classificação, elas se enfrentaram e acabaram empatando o confronto em 3 a 3.

Nas semifinais do campeonato, os dois jogos apresentaram os resultados de 7 a 3, sendo que o Olímpico derrotou o Ômega, no domingo, 16, e o Vila Nova venceu o Pinheiros, na quarta-feira, 19, em partida adiada.