Gislaine Mathias | Jaguariúna

A dança foi destaque no Festival Férias no Teatro, no domingo, 16, com a participação de dez grupos de Jaguariúna e região. O teatro ficou lotado para assistir as 19 coreografias, nos mais diferentes estilos, integrando a programação do 3º Festival de Dança Jaguary. Apesar de não ser uma mostra competitiva foi realizada uma avaliação por profissionais especializadas, no intuito de dar dicas e orientações, visando proporcionar uma melhora na técnica e um melhor aprendizado aos participantes.

De acordo com Beth Rodrigues, madrinha da Escola das Artes e fundadora do Ballet Beth Rodrigues de Campinas, fomentar a dança é sempre muito bem-vindo para nós artistas e bem aceito para uma plateia que está ávida desse tipo de evento. “Eu admiro Jaguariúna porque muito se prestigia a cultura e isso só nos traz alegria. Se você oferecer oportunidades é claro que o povo estará presente”, frisou Beth Rodrigues.

Ela analisou que as coreografias foram bem elaboradas e que o festival mostrou grupos talentosos, sendo que alguns apresentam a necessidade de um pouco mais de ensaio. “Mas a maioria mostrou estar muito bem situada e acho que cada um deu o seu melhor. O importante é dançar e sair todo mundo feliz. O ensaio faz parte do trabalho, mas o resultado é sempre muito satisfatório para quem assiste e muito mais para quem se apresenta”, completou.

Para Beth Rodrigues ser madrinha da Escola das Artes é motivo de um orgulho muito grande. Também foi jurada do festival a professora de dança da Escola das Artes, Milena Lopes, que destacou a existência de muitos talentos em Jaguariúna e na região. “É preciso sempre aproveitar a motivação de pessoas expressivas e que amam a arte. E com a Escola das Artes e com esses talentos, só temos que crescer a cultura no Brasil”, frisou Milena completando que o festival divulgou a criatividade das pessoas que promovem a arte no País.

A programação continua neste sábado, 22, com Festival de Videokê às 19h e no domingo, 23, tem o evento de Arte Drag e Trans de Jaguariúna e região, no mesmo horário. O festival vai até o dia 30 de julho, no Teatro Municipal Dona Zenaide.

Programação

22/07

Canta Aí – 1º Festival de Videokê de Jaguariúna e Região – 19h

23/07

1º Se Joga! – Festival de Arte Drag e Trans de Jaguariúna e Região – 19h

25/07

– Filme infanto-juvenil- Batman Vs Superman – 10 h e 15h

– Filme de comédia brasileira- De Pernas Pro Ar – 19h

26/07

– Filme infanto-Juvenil – Os Vingadores – 10h e 15h

– Filme de comédia brasileira- De Pernas Pro Ar 2 – 19h

27/07

– Filme infanto-juvenil- Capitão América – O Soldado Invernal – 10h e 15h

– Filme de comédia brasileira- Minha Mãe é uma Peça – 19h

28/07

– Filme infanto-juvenil – Doutor Estranho – 10 h e 15h

– Filme de comédia brasileira- Minha Mãe é uma Peça 2 – 19h

30/07

-Encerramento – Apresentação da Orquestra Violeiros do Jaguary – 19h