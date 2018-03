Os estudantes do Centro Universitário de Jaguariúna – UniFAJ começaram o ano com mais um incentivo: 50% de desconto nas mensalidades no primeiro semestre de 2018 e ainda 50% de desconto na matrícula. A oferta é válida para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Educação Física (Licenciatura), Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Logística, Marketing e Psicologia.

Além disso, os candidatos que utilizarem a nota do ENEM receberão descontos durante a semestralidade, de acordo com seu desempenho, partindo de 25% de desconto (20% de antecipação +5% de desconto) entre as mensalidades de fevereiro a junho, chegando a 100% (20% de antecipação + 80% de desconto), no mesmo período. O desconto será aplicado pela Central de Atendimento, mediante comprovação do boletim com a nota do ENEM.

Já os candidatos que realizarem o vestibular, sem utilização da nota do ENEM e se matricularem em até 48h, terão até 25% durante a semestralidade. Para todos os casos, será mantido o desconto de 50% (20% + 30%) na matrícula e o seu parcelamento. Além disso, os alunos que ingressarem sem utilizar a nota do ENEM, têm à disposição o UniEduca.

A UniFAJ também disponibiliza o Vestibular Continuado que está isento de taxa de inscrição no momento. As provas podem ser agendadas para as terças e quintas, às 19h, e aos sábados, às 9h30, com aplicação no campus II da UniFAJ (Rod. Adhemar Pereira de Barros, Km 127 – Jaguariúna/SP). Para isto, basta o interessado acessar o site da UniFAJ (www.faj.br) ou entrar em contato pelo telefone 0800 775 55 55.

“Para atender os interessados em ingressar em um curso superior, mas que não participaram dos processos seletivos de fim de ano, nós oferecemos o vestibular continuado, uma modalidade na qual o candidato tem a oportunidade de agendar a prova gratuitamente, e concorrer a uma das vagas remanescentes de nossos cursos ofertados em Jaguariúna (UniFAJ) e Holambra (FAAGROH). Os candidatos que optarem por aguardar a correção da prova e realizar a matrícula no mesmo dia, a instituição concederá um desconto de 50% (20% de antecipação + 30% de desconto) no valor da matrícula, além do parcelamento do saldo em até 3 vezes”, informa o Diretor Prof. Flávio Fernandes Pacetta.

Parcelamento sem juros

A UniFAJ ainda disponibiliza aos estudantes que iniciarem os estudos sem utilizar a nota do ENEM, o UniEduca. Destinado aos alunos de graduação presencial e EAD, o programa de parcelamento sem juros oferece a oportunidade de o estudante pagar apenas 50% do valor da mensalidade durante o curso. Assim como o Fies, o UniEduca permite que o graduando comece a pagar o valor financiado só depois de formado, entretanto, sem a aplicação de juros, o que é um grande diferencial para o aluno.

De acordo com o diretor da UniFAJ, Prof. Flávio Fernandes Pacetta, o programa foi criado pensando na necessidade que as pessoas têm de possuírem uma formação superior de qualidade, já que o mercado de trabalho está cada vez mais exigente. “Na atual situação econômica que o país vive, o cidadão que deseja uma graduação no ensino superior, encontra-se em um cenário praticamente inacessível. Nós sabemos das dificuldades que essas pessoas passam quando desejam iniciar os estudos no ensino superior, por isso decidimos lançar o UniEduca, para dar a oportunidade às pessoas de investirem em seu tão sonhado curso de graduação. E, como as opções governamentais normalmente possuem juros e complexa comprovação socioeconômica decidimos garantir um parcelamento sem juros e com contratação livre de instituições bancárias como intermediador”, explica Pacetta.

O UniEduca possui dois formatos de parcelamento: Parcelamento 50% – Para a opção de parcelamento de 50% do valor da mensalidade do curso, o aluno pagará a metade do valor da mensalidade durante o curso e a outra metade do valor após a sua conclusão.

Exemplo: Em um curso de 4 anos (8 semestres) o contratante do UniEduca iniciará o pagamento do valor de 50% da mensalidade a partir da conclusão do curso e terá até 4 anos para realizar a quitação do valor.

Parcelamento 33% – Para a opção de parcelamento de 33% do valor da mensalidade do curso, o aluno pagará 67% do valor da mensalidade durante o curso e 33% do valor após a sua conclusão.

Exemplo: Em um curso de 4 anos (8 semestres) o contratante do UniEduca iniciará o pagamento do valor de 33% da mensalidade a partir da conclusão do curso e terá até 2 anos para realizar a quitação do valor.

O candidato interessado em contratar o UniEduca deve realizar a prova do Vestibular Continuado e/ou estar devidamente matriculado. Após a matrícula, o aluno terá acesso automático ao sistema de inscrição para o UniEduca para escolha do formato desejado. Além disso, deverá apresentar fiador dentro dos critérios estabelecidos no edital. Para mais informações, ligue para 0800 775 55 55.

CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNIFAJ