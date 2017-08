O projeto itinerante Jaguariúna Solidária foi recebido no parque José Theodoro de Lima (Zezinho Theodoro), no Cruzeiro do Sul, na última quinta-feira (10). Os moradores do bairro e de localidades próximas como residenciais Jaguariúna I e II puderam escolher entre diversas peças de roupas arrecadadas pelo Fundo Social de Solidariedade.

Entre as peças arrecadadas haviam roupas infantis, femininas e masculinas, sapatos, acessórios e brinquedos.

“Tudo é feito com muito carinho para todo mundo sair satisfeito e com peças que realmente serão úteis no guarda-roupa”, afirma Flora Maria Bernardes Reis, presidente do Fundo Social de Solidariedade.

É possível fazer doações para o projeto na sede do Fundo Social de Solidariedade, na rua Cândido Bueno, 792, Centro.

“O que sempre pedimos é que as peças doadas estejam em bom estado, afinal, estão indo para outro ser humano, que merece esse cuidado. O que você não usa mais pode fazer outra pessoa feliz”, conta Flora.

O projeto já foi levado para bairros como Roseira de Cima, Florianópolis, Tanquinho e Vargeão, com intenção de atingir mais bairros de Jaguariúna.