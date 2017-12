A Prefeitura de Jaguariúna determinou e o Detransp (Departamento de Trânsito e Transportes) deu início a um recadastramento para emitir novas credenciais de estacionamento para idosos (pessoas com 60 anos completos ou mais) estacionarem nas vagas reservadas em locais públicos.

Conforme o diretor do órgão, Josino José da Silva, o prazo para se recadastrar é de 60 dias e teve início no último dia 1º de dezembro. Atualmente existem 3880 idosos cadastrados em Jaguariúna. “As credenciais emitidas agora terão um ano de validade e deverão ser renovadas no mês de aniversário do beneficiado”, explica. O atendimento no Detransp é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Marechal Floriano Peixoto, 387 – bairro Berlim.

Outro motivo para recadastrar, segundo Josino Silva, é o fato de que o falecimento de alguns beneficiários acaba não sendo comunicado ao Detransp pelos familiares. “E antes, como não havia prazo de validade, era comum o uso da credencial de forma irregular”, completa o diretor do órgão.

De acordo com o Detransp, de janeiro a novembro de 2017 apenas uma família procurou o órgão para devolver a credencial devido ao falecimento da pessoa que a utilizava. Atualmente, Jaguariúna disponibiliza 500 vagas de estacionamento na zonal azul, das quais 5%, ou seja, pelo menos 25 devem ser reservadas aos idosos. “Na verdade, oferecemos mais do que a lei preconiza, pois temos 38 vagas demarcadas para idosos”, revela Josino Silva.