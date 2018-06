A CPFL Santa Cruz, distribuidora da CPFL Energia que atende a 448,5 mil consumidores em 45 municípios em São Paulo, sul de Minas Gerais e norte do Paraná, investiu R$ 118,8 mil na modernização do sistema de iluminação de 18 prédios públicos nas cidades de Jaguariúna e Pedreira. A concessionária substituiu 2 mil lâmpadas fluorescentes e 362 luminárias e reatores por sistemas a LED, mais econômicos e eficientes.

A expectativa é que a iniciativa, financiada com recursos do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), traga economia de 84,04 MWh/ano, considerando todas as escolas, creches e postos de saúde. Esse volume de energia é suficiente para abastecer aproximadamente 34 famílias com um consumo mensal de 200 kWh, por um ano.

Além de contribuir com a sustentabilidade financeira dos prédios públicos com a redução no valor da conta de luz, o projeto também colabora com o meio ambiente ao evitar a emissão de 7,8 toneladas de gás carbônico (CO2), o equivalente ao plantio de 47 novas árvores.