A CPFL Jaguari – que fornece energia elétrica a aproximadamente 37 mil consumidores de 2 municípios: Jaguariúna e Pedreira – beneficiará 105 famílias de baixo poder aquisitivo, residentes na cidade de Jaguariúna, com a troca de geladeiras antigas por modelos mais eficientes. A iniciativa faz parte do projeto “Comunidades Eficientes”, que integra o Programa de Eficiência Energética da distribuidora, e cujo investimento corresponde a mais de R$ 140 mil, conforme aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Na tarde da última sexta-feira, dia 7/7, com a presença de autoridades municipais e representantes da distribuidora, foram realizadas entregas simbólicas de geladeiras no bairro Roseira de Cima, em Jaguariúna. O prefeito, Gustavo Reis, agradeceu a iniciativa da distribuidora. “A CPFL cumpre com o seu papel social e isso nos deixa orgulhoso. O importante é fortalecer cada vez mais essa parceria. Além de beneficiar a população, o projeto deixa o município cada vez mais eficiente”, analisa.

BENEFÍCIOS E RESULTADOS

De acordo com Felipe Henrique Zaia, gerente de Eficiência Energética da CPFL Energia, o volume de energia elétrica economizado na aplicação desse tipo de iniciativa foi de 80 MWh/ano. “A título de ilustração, essa mesma quantidade de energia seria suficiente para abastecer por um ano cerca de 33 clientes residenciais, com consumo médio de 200 kWh mensais”, exemplifica.

A iniciativa também evitou a emissão de 100 toneladas de CO2, na região. Para efeito de comparação, essa quantidade de dióxido de carbono representa o mesmo que o plantio de 600 novas árvores. E Zaia acrescenta: “o projeto ajuda a reduzir os níveis de gases prejudiciais à atmosfera ao realizar o descarte adequado das geladeiras antigas, extraindo o CFC (clorofluorcarboneto). ”