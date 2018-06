O corpo da moradora de Jaguariúna, Ana Paula Ribeiro, 37 anos, que estava desaparecida desde o dia 7 de junho, foi encontrado na divisa com Santo Antônio de Posse, no início da semana. A confirmação de que o corpo era realmente o de Ana Paulo veio na noite de quarta-feira, 13, após exames realizados pelo Instituto Médico Legal (IML), em Mogi Guaçu.

O irmão da vítima, Fábio Ribeiro, disse ainda não sabe o que aconteceu para que a irmã tivesse uma morte como essa. “Vamos aguardar. A polícia está investigando”, disse. Segundo ele, a irmã deixou o companheiro e uma filha de três anos.

As buscas feitas pela família para localizar Ana Paula contou com a solidariedade de familiares, parentes e amigos, e, principalmente, uma mobilização redes sociais, onde um apelo pelo desaparecimento foi feito, com dizeres e fotos.