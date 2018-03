O Conselho de Desenvolvimento Metropolitano da RMC aprovou na manhã desta terça-feira o termo de referência que viabiliza o convênio entre a Agemcamp e a Unicamp para implantação do Centro Regional de Meteorologia. Com valor de R$ 3 milhões em recursos do Fundocamp, o investimento visa a aquisição de um radar meteorológico inédito no país, que tem a capacidade de prever e informar sobre eventos naturais extremos, como tempestades severas, microexplosões, como aconteceu em 2016 em Campinas, entre outras, além de possibilitar uma análise mais minuciosa do clima na Região.

O aparelho será instalado na área do Cepagri, dentro da Unicamp, onde atualmente se encontra um radar do mesmo modelo, porém que será transferido para o Rio Grande do Sul no final deste ano, devido à sua característica itinerante e de pesquisa. Segundo o Presidente do Conselho e Prefeito de Nova Odessa, Benjamim Bill Viera de Souza, o novo radar meteorológico terá papel fundamental para as ações das Defesas Civis Municipais de toda a RMC no sentido de reagir diante e situações adversas. De acordo com a Diretora Executiva da AGEMCAMP, Ester Viana, “a partir da aprovação do termo de referência, o próximo passo será a assinatura do convênio entre a Agemcamp e a Unicamp e demais trâmites para efetivar a aquisição do radar e implantação do Centro Meteorológico”.

FUNDOCAMP

Após a reunião do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, realizou-se a primeira reunião do Fundocamp (Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Campinas) com os novos membros, eleitos na reunião do último mês. Desta vez, os membros elegeram a presidência, que, por aclamação, ficou sob a responsabilidade do Prefeito de Itatiba – Douglas Oliveira. Também tomaram posse como membros deliberativos do Conselho o Prefeito de Artur Nogueira – Ivan Vicensotti, a Vice-Prefeita da Valinhos – Laís Helena, Vitório Bando – gerente regional da CDHU; Carmem Tavares de Araújo Elias – Diretora Administrativa da AGEMCAMP e Viviane Moreira – Diretora Técnica da AGEMCAMP. O Conselho de Orientação foi criado para supervisionar a aplicação dos recursos do Fundocamp, oriundos de aportes financeiros repassados pelo Governo do Estado de São Paulo e pelos 20 municípios da RMC.