Tomaz de Aquino Pires*

Nasceu em Jaguariúna no dia 13 de fevereiro de 1940, filho de Alfredo Chiavegato e D.Zenaide Frachetta. Iniciou sua vida profissional como bancário. Foi Industrial. Fundador e 1º Presidente da ASCIJ. Vice-prefeito de 1983 a 1988. Atuou na elaboração do 1º Plano Diretor da Administração Municipal. De 1989 a 2016 foi prefeito por quatro gestões. Atualizou o Cadastro Imobiliário Municipal, garantindo agilidade e eficiência no controle de arrecadação do ISSQN. Nas primeiras gestões criou 38 Associações de Bairros. Centralizava, em suas mãos, todas as ações e finanças. Dividia rigorosamente a arrecadação em 3 partes: uma para a folha de pagamentos, outra para manutenção da cidade e outra para investir. Criou o Centro de Educação Municipal Ambiental com “Sala Verde”, Viveiro de Mudas, Maquete Educativa dos nossos rios, Trilha Ecológica, Estação Meteorológica, Moagem de Galhos. Criou a Estação de Tratamento de Esgoto – e a Central de Materiais Recicláveis. Implantação do Programa de Coleta Seletiva do lixo seco e criação da Cooperativa de Recicladores “Cooperj”. Implantação do Aterro de Materiais Inertes. Recuperação do antigo Lixão. Rádio Educativa, Orquestra de violeiros e Coral Municipal. A administração ganhou o Prêmio Ação pela Água/2008 (Consórcio PCJ) pela troca de Hidrômetros e troca de 30 % da rede de cimento amianto por PEAD, representando grande contenção da perda de água tratada. Agenda 21. Apoio aos Agricultores e Turismo Rural. Construção de 4 conjuntos habitacionais. Construção da Apae e criação do Fundo Social de Solidariedade. Início e final da Construção do Hospital Municipal. Inauguração da sede do SOS cidadão. Criação do Departamento de Trânsito e Transportes. E da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Criou três Distritos Industriais e chegaram 46 Empresas. Até sua 3ª gestão foi período de progresso econômico-financeiro, quando a arrecadação do município possibilitou ao prefeito administrar a cidade, suprindo prioridades de cada Secretaria Municipal. Este fato foi comprovado através de vários indicadores, entre eles o Índice de Desenvolvimento Municipal criado pela “Firjan” (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro) que apontou Jaguariúna, em 2005, como a 3ª melhor cidade do Brasil em qualidade de vida. Municipalização do Ensino. Construção e implantação de Bibliotecas Interativas Escolares, com salas de Informática. Reformas, ampliações e construções de 14 escolas e 7 creches. Período Integral em 4 escolas rurais. Atendimento às crianças com dificuldades de aprendizagem. Evasão escolar zero de 2003 a 2007. Capacitação para Educadores. Seis campos de futebol e término do Estádio Alfredo Chiavegato. Construção de dez parques e de 15 praças. Grande construção de um novo pontilhão ferroviário para a volta do Trem Turístico. Centro Cultural. Museu Ferroviário. Casa da Memória. Transforma o cinema em Teatro Municipal. Foram gestões profícuas caracterizadas pela competência administrativa.

Tomaz de Aquino Pires * é coordenador da Casa da Memória Padre Gomes