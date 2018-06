Tomaz de Aquino Pires*

Nasceu em 1º de março de 1938, filho de Orestes Gothardo e de d. Augusta Chiavegato. Formação: Técnico em Contabilidade. Vereador em duas legislaturas: de 73 a 82. Foi presidente da Câmara Municipal. Elegeu-se prefeito pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) para o período de 1983 a 1988. Tinha como vice-prefeito Tarcísio C. Chiavegato. Um marco de sua administração foi a derrubada dos pontilhões da Fepasa, em 1984. Aproveitou o leito ferroviário e abriu avenidas marginais e novas avenidas interligando centro com bairros novos. A partir dos anos 80, chegada de grandes indústrias seguidas de movimento migratório. Desenvolveram-se políticas habitacionais, surgiram bairros, loteamentos com construções de casas populares, adequando a cidade a este momento de Industrialização. Então se acentuou a manutenção e desenvolvimento das obras de infraestrutura e de saneamento básico: Ampliação da captação de água e sua fluoretação. Água e esgoto e asfalto foram levados aos bairros antigos e novos. Municipalização da saúde com reforma e ampliação do Posto para funcionamento 24 horas. Aconteceu a elaboração e implantação do 1º Plano Diretor e do 1º Código Tributário, 1º Código de Posturas e 1º Plano de Cargos e Salários. Construção do Velório Municipal, Estação Rodoviária. Desapropriou aproximadamente 300.000 m2 da Fepasa para instalar a Cozinha Piloto e o Centro Cultural. Comprou prédio da Congregação Cristã para Assistência Social. Reconstruiu 2 km do ramal ferroviário de Carlos Gomes até a Ponte da Maria Fumaça para implantar o trem turístico. Foi refeita a ponte para o Bairro Nassif. Ampliou-se a ponte para a Nova Jaguariúna. Construção de três novas praças. Construiu o Centro de Lazer do Trabalhador (Azulão), três campos de futebol, além do Estádio Municipal. Construiu-se metade do Parque Santa Maria. Doação de terreno e construção da Embrapa. Construção de prédio da Telesp. Cria a Ciretran e faz a construção do prédio. Elevação da categoria da Delegacia de Polícia com ampla reforma em seu prédio entrega de veículos e Rádios Comunicadores. Há a implantação do Centro de Informática. Houve a abertura de ruas. Asfaltamento Jaguariúna-Guedes e até Santo Antônio de Posse, em 1986. Educação: reformas, ampliações e construções de escolas. Criação de 13 Pré-escolas e de três creches. É inaugurada a Via Expressa de Interligação das Rodovias SP-340 e SP-95. Laércio Gothardo reelege-se para uma nova gestão de 1993 a 1996, tendo como vice o Prof. Antônio Maurício Hossri. Conclui a pavimentação das Avenidas Marginais. Chegaram 11 grandes empresas para o município: Construção de parte das obras do Hospital Municipal Walter Ferrari. Administrou a cidade com honestidade, transparência, pulso firme, planejamento e inteligência.

Tomaz de Aquino Pires * é coordenador da Casa da Memória Padre Gomes