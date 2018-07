Tomaz de Aquino Pires*

Nasceu em 28 de agosto de 1930. Filho de Miled Salomão Hossri, libanês, e de Cecília Nader, síria. Futebolista. Educador, Pedagogo, Diretor de Escola. Vereador, Presidente da Câmara Municipal durante três biênios: 77-78, 81-82, 89-90. Vice-Prefeito ao lado de Laércio Gothardo de 93 a 96 e Secretário de Educação. Foi eleito Prefeito, gestão de 1997 a 2000. Beneficiou os funcionários municipais com refeição diária. Levou a cesta básica a todos os aposentados. Criou a Maternidade do Hospital Municipal “Walter Ferrari”, Reurbanizou a entrada da cidade, viabilizando a entrada e saída para o Bairro Jardim Roseira e os novos: Jardim das Flores e Cruzeiro do Sul, através de rotatória onde fez colocar a Estrela da Mogiana. Foi conquista de sua administração o Fórum. Reformou as instalações da Polícia Militar e Civil de Jaguariúna. Conseguiu e lançou a pedra fundamental do Centro Público de Ensino Profissionalizante “Cepep” (Senai.) Compra do Cine e Salão Paroquial. Criou projeto de extensão das atividades escolares, com ênfase à preparação integral da criança e do adolescente. Construiu a Pista de “Skate”. Instalou a Guarda Municipal, além de uma decisão administrativa, foi um projeto específico de metodologia própria e atualizada aos melhores padrões dessa área. Cuidou do Saneamento Básico. Construiu a Praça Celso Ataliba. de Moraes. Solicitou à Embrapa e executou Projeto de Recuperação do Parque do Jatobazeiro e de sua Mata-Ciliar, Em sua gestão desenvolveu uma política de incentivos fiscais que propiciou a chegada de quatro novas e grandes indústrias para Jaguariúna: Motorola II ,BYK, Delphi, Commscop. Construiu novo abrigo de Táxi na Praça Umbelina Bueno. E ao seu lado, construiu um quiosque para o lazer dos aposentados. Em comemoração aos 500 anos do Brasil, mandou construir uma caravela, réplica artística daquela do descobrimento que foi colocada no gramado do Centro Cultural. Foi um administrador homenageado por investir nas áreas sociais: saúde, educação. Ampliou em cinco vezes o investimento na área da promoção social, intensificando também ações na educação básica. Construiu Escolas de Educação Infantil. Procedeu a uma reforma interna da Prefeitura Municipal,criando Gabinete de Prefeito de requintado estilo. Informatizou as secretarias e os departamentos municipais. Recebeu o Título de Cidadão Benemérito. Diploma de Honra ao Mérito pelos relevantes trabalhos na área de Segurança concedido pelo “Conseg”. Criou a Guarda Municipal e Plano de Segurança Integrado. Com este singular estilo de administração, baseado na sabedoria, bondade, perseverança, serenidade, trabalho, silêncio, modelo sorvido da cultura árabe, trouxe progresso sustentável para Jaguariúna. Agiu sempre com honestidade, o Educador soube administrar valorizando a formação e a saúde, respeitando o bem estar de seus cidadãos, o elemento humano.

Tomaz de Aquino Pires * é coordenador da Casa da Memória Padre Gomes