A Prefeitura de Jaguariúna divulgou nesta terça-feira, em seu site e no Diário Oficial impresso, os gabaritos do Concurso Público 01/2017, cujas provas foram realizadas no domingo, 28, com mais de nove mil inscritos que disputam 133 vagas divididas entre os cargos de Agente de Serviços de Alimentação, Assistente de Gestão Pública, Médico Psiquiatra, Procurador e Professor de Educação Básica I – PEB I – Educação Infantil, teve as provas realizadas neste domingo, 28 de janeiro, nos campi I e II da UniFAJ (Centro Universitário de Jaguariúna).

Confira abaixo os gabaritos publicados no Diário Oficial impresso: