Confira as atrações musicais da Festa do Migrante em Artur Nogueira

Capacitação on-line ensina como crescer no comércio eletrônico; inscrições se iniciam na próxima segunda, 18

A Prefeitura de Artur Nogueira, em parceria com Associação Comercial (Acean), divulga as inscrições para o curso gratuito e on-line do Sebrae “Técnicas para Desenvolver Seu Comércio Eletrônico”. Estão sendo ofertadas 30 vagas.

As aulas, com carga horária de 16 horas no total, serão ministradas às terças e quintas-feiras, nos dias 26 e 28 de julho, e 02 e 11 de agosto, das 13h30 às 17h30.

De acordo com a Prefeitura, o objetivo do curso é ampliar oportunidades de venda da loja física pela adição do comércio eletrônico.

As inscrições terão início na próxima segunda-feira, 18, e poderão ser feitas pelo WhatsApp do Sebrae Aqui (3877-2729) até o dia 22 de julho.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

-Caracterização e alcance de público da loja física;

-Aspectos positivos e negativos da loja física quando comparada ao comércio eletrônico;

-Ganhos da loja física com a implantação do comércio eletrônico;

-Modelagem simplificada do comércio eletrônico com o uso do Business Model Canvas;

-Requisitos para proteção e defesa do consumidor;

-Sistemas de apoio ao comércio eletrônico;

-Logística;

-Promoção por meio do marketing digital.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular.