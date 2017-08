Gislaine Mathias | Jaguariúna

Doze atletas da equipe Conexão e do projeto Guerreiros da Paz conquistaram medalhas na Copa do Brasil de Jiu-Jitsu Profissional, no domingo, 23, no Clube Regatas, em Campinas. Pela Conexão, Fernão Zanon foi destaque ao ser campeão na faixa preta master 1 peso médio. “Eu estava sem competir e estou voltando agora, é o meu segundo campeonato nesse retorno. O fundamental para a medalha foi a dedicação, boa qualidade da equipe e parceiros de treino”, analisou Fernão sobre o ótimo resultado.

Segundo ele a equipe está na melhor fase do Jiu-Jitsu, em Jaguariúna. “Com a inauguração do nosso “Fight Club” e a força do projeto Guerreiros da Paz, nossa equipe e o esporte no geral tomaram outra proporção. Hoje contamos com um número muito grande de atletas com excelente qualidade técnica, e podemos dizer que nesses 20 anos criamos um legado e uma marca na cidade”, analisou o medalhista.

O campeão ainda completou que competir na faixa preta só aumenta a responsabilidade, pois é uma categoria que atrai um pouco mais de olhares para as lutas pelo alto nível técnico dos atletas. “Mas isso não quer dizer que nas outras faixas não tenham dificuldades, pois os outros medalhistas da nossa equipe também batalharam muito e estão de parabéns”, salientou.

A Conexão ainda contou com as medalhas de ouro de Christopher Silvério Ferreira, o Fumaça, no adulto azul pluma; de Rodrigo Van Der Bruggen, o Fumaça, na faixa roxa Master 1 peso leve e de Leandro Fonseca na faixa roxa pesadíssimo. Para completar o quadro de medalhas pela Conexão, os atletas Aleir Pinto Ferreira no azul master 1 pesadíssimo; Renato Soares no master 1 peso leve e Lucas na faixa branca juvenil ficaram com as medalhas de bronze.

Pelo projeto Guerreiros da Paz, os medalhistas de ouro foram

Raylan Fernando no juvenil, Vinicius Oliveira na faixa branca juvenil leve e Beatriz Maia na faixa azul peso médio. Também se destacaram Danilo Bueno, prata na faixa azul juvenil e Adrian Roberto, bronze no azul juvenil pesadíssimo.

O responsável pela equipe e idealizador do projeto, Cristiano Cecon disse que o objetivo foi alcançado com muito treino e a maior alegria foi pela primeira vez ter contado com atletas das cidades de Jaguariúna, Holambra, Santo Antonio de Posse e Pedreira, numa mesma competição, totalizando 35 inscritos. Ele analisou que os resultados foram excelentes. A participação dos atletas de Jaguariúna teve apoio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer.