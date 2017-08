Um espaço de grande conveniência e em localização privilegiada, estes são alguns dos muitos atrativos oferecidos aos seus condôminos pelo Jaguar Center Plaza – condomínio empresarial situado no centro da cidade de Jaguariúna, que tem o seu perfil traçado com foco em profissionais liberais e prestadores de serviços.

Ao todo, o Jaguar Center é composto por 50 salas comerciais de tamanhos úteis entres 54m² e 108m², além da área comum, que conta com estacionamento privativo, escada rolante para acesso ao segundo piso, elevador de serviços, apoio com a pessoas com dificuldade de locomoção, banheiros adaptados para cadeirantes, câmeras de vigilância e portaria.

O condomínio, conhecido como Jaguar Shopping foi inaugurado no ano de 2000 como um Condomínio Comercial, mas com o decorrer dos anos, teve o seu perfil transformado para Condomínio Empresarial, com a predominância de prestadores de serviços.

Como citado, o Jaguar destaca-se pela sua localização, pois está a duas quadras de todos as agências bancárias e do centro comercial, sem contar com suas belas e amplas instalações, paisagismo, vagas privativas aos condôminos e vagas rotativas para visitantes; um ambiente muito diferenciado.

Segundo a síndica Rosa Maria Aparecida de Lima Fernandes, há diversos planos de melhorias constantes no condomínio: “Há previsão de melhorias constantes, previstas em planos de ação, dentre elas: melhorias na fachada, pintura externa, substituição da cobertura da entrada, proteção dos veículos contra o sol. Também há previsão de estudos para reaproveitamento de água, otimização das estruturas existentes para redução de custos e melhor aproveitamento dos recursos; Bem como elaboração de projetos para melhorias nas salas para atender aos usuários. ”

Rosa Maria também ressalta que se comparados, o custo para instalação de uma empresa ou profissional liberal no Condomínio Jaguar Center Plaza (aluguel, condomínio e área interna de cada sala), e os preços correntes no mercado de Jaguariúna, é possível se verificar que é muito vantajoso. Principalmente pela localização, instalações e estrutura.

As taxas de Condomínio, que oscilam conforme o tamanho das salas, comparativamente as cobradas em outros Condomínios Comerciais na cidade, são menores, as salas são maiores, e a localização é melhor e privilegiada.

Como novidades, a síndica anuncia que devido ao momento econômico, é uma boa oportunidade para adquirir salas no condomínio, seja para comprar ou locar.

“Tendo em vista que estudos econômicos indicam que na próxima década, a cidade de Jaguariúna terá um crescimento destacado na região, com previsão de dobrar a população. Como resultado, será uma demanda maior de moradias e de espaços para atendimento de empresas. Quem conseguir adquirir um imóvel agora, terá vantagens, já que a valorização em momentos de boa economia é certa”, comenta.

Para pesquisar e saber mais desta oportunidade, é possível tratar com a Imobiliária Aliança, na sala 22 do térreo e in loco, ou em contato direto com Rosa, pelos números: (35) 99924 4423 Vivo, 99203 2504 TIM e 98804 8056 OI.

O condomínio Jaguar Center Plaza está situado à Rua Cândido Bueno, 1299 – Centro; Jaguariúna/SP.