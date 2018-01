Edmilson Alves – edmilson@gazetaregional.com.br

O anúncio da abertura de inscrições para o concurso público da Prefeitura de Jaguariúna, que se iniciou nesta quarta-feira, 27, tem sido a esperança de muitas pessoas desempregadas para que, finalmente, consiga uma recolocação profissional no mercado de trabalho. Para se ter ideia, nesta semana, segundo o site PCI Concurso, atualmente há 56.644 vagas em concurso público espalhadas pelo país.

Ao todo, a Prefeitura anunciou 133 vagas, distribuídas em quatro funções na administração pública, sendo 30 vagas para Agente de Serviços de Alimentação, com salário inicial de R$ 1.528,05; 20 vagas de Assistente de Gestão Pública, com salário de 2.128,40; uma vaga para Médico Psiquiatra, com vencimento de 5.638,01; duas vagas para Procurador, com salário de R$ 8.588,50, e, finalmente, 80 vagas para Professor de Educação Básica (PEB I), com salário de R$ 2.838,73.

As inscrições, que são realizadas pela Internet, vão até o dia 10 de janeiro, no endereço eletrônico www.orhion.com.br, que estão especificadas as vagas, salários e valores da inscrição. Segundo informações da assessoria de imprensa da prefeitura, a aplicação das provas objetivas será no dia 28 de janeiro. Já o gabarito será divulgado dia 30, dois após a aplicação da prova.

Desempregado há seis meses, o assistente administrativo, Vagner da Silva Ribeiro, 28 anos, disse que por meio desse concurso é o momento de conseguir um emprego. “Eu realizei a inscrição de Assistente de Gestão Pública. Agora, vou me preparar para fazer uma boa prova”, disse.

Com currículos em mãos para entregar em empresas e agências de empregos, a estudante Carina Silva, de Pedreira, juntamente com sua amiga, também disseram que irão participar do processo seletivo da prefeitura de Jaguariúna.

“Estou há procura do meu primeiro emprego e acredito que estudando, me preparando, eu consiga uma boa colocação para o cargo de Agente de Serviços de Alimentação”, salienta Carina. Segundo ela, por não ter experiência não consegue uma vaga no mercado de trabalho, e que começou a procurar emprego desde janeiro deste ano.

Já amiga de Carina, a estudante de Ciências Contábeis, Nalva de Freitas de Souza, também disse que irá participar do concurso. “Estou desempregada e vejo n concurso uma saída para conseguir emprego”, afirma.

O professor universitário e juiz federal da 4ª Vara Federal de Niterói, no Rio de Janeiro, e especialista em dicas de concursos, William Douglas, por meio de artigo em seu site, garante que entrar para o serviço público, por meio de concurso, é uma boa saída para conter o desemprego, e melhor ainda para o empregador. “O concurso público, ao selecionar as pessoas pelo mérito e não pelo apadrinhamento, tem o poder de melhorar não só a qualidade do serviço público, mas também de ser um excelente caminho”.

Segundo ele, quem deseja ser um servidor público, deve começar a se preparar com seriedade para isso. “Não pense que será rápido, nem fácil. Passar em concurso é trabalhoso, leva tempo, exige dedicação e disciplina. Por outro lado, as compensações e prêmios por esse esforço são enormes. Ou seja, vale a pena”, explica ele em um de seus artigos na internet.

Outras vagas

Além do processo seletivo da Prefeitura de Jaguariúna, outros concursos também estão com inscrições abertas nas cidades da região. Em Serra Negra há concurso para a contratação de novos servidores no Serprev (Previdência Municipal), para os cargos de Oficial Administrativo, Médico e Procurador Jurídico. Em Paulínia, o Pauliprev, também órgão de previdência municipal, abriu concurso para o preenchimento de várias vagas.