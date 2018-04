A Polícia Militar (PM), do Estado de São Paulo, abriu inscrições para a contratação de 2.700 soldados de 2ª Classe do Quadro de Praças. Os interessados em se inscrever devem acessar o site www.vunesp.com.br, e preencher um formulário eletrônico que está disponível até o dia 19 de abril de 2018, quando se encerra as inscrições. O valor da inscrição é de R$ 50.

No entanto, para concorrer às vagas, o candidatos deve seguir os requisitos são: ter idade mínima de 17 anos e 30 anos; ter estatura mínima, descalço e descoberto, de: 155cm se mulher e 160cm se homem; entre outras exigências.

No ato de inscrição, o candidato deverá escolher o município para realizar as provas, que são: Araçatuba; Bauru; Campinas; Piracicaba; Presidente Prudente; Ribeirão Preto; Santos; São José do Rio Preto; São José dos Campos; São Paulo; e Sorocaba.

Os contratados terão a remuneração inicial R$ 3.049,41, sendo que as parcelas que a compõem são: padrão no valor de R$ 1.178,88, Regime Especial de Trabalho Policial (RETP), previsto na Lei nº 10.291/68, no valor de R$ 1.178,88, e insalubridade, prevista na Lei Complementar nº 432/85, com alterações da Lei Complementar nº 1.179/12, no valor de R$ 691,65.

Como forma de classificação, haverá duas fases, sendo elas: Prova Objetiva e Avaliação Dissertativa, que serão aplicadas simultaneamente, e estão previstas para o dia 3 de junho de 2018.

Vale ressaltar que a validade deste certame é de seis meses, a contar da data de sua homologação e poderá, a critério da Administração, ser prorrogado por igual período.