Mais de R$ 2 bilhões foram investidos pela Renovias em melhorias na malha viária administrada pela concessionária nas últimas duas décadas através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo e Artesp. A empresa completa neste domingo, 15 de abril, 20 anos de administração das rodovias SP-340, SP-342, SP-344, SP-215 e SP-350, que ligam Campinas ao Circuito das Águas Paulista e sul de Minas Gerais.

Nesse período, a Renovias desempenhou importante papel para contribuir com o desenvolvimento econômico e social dos 15 municípios abrangidos diretamente pela malha viária. Prova disso é que foram destinados pela concessionária R$ 213 milhões às prefeituras municipais através do recolhimento de ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza).

A realidade das rodovias era bem diferente 20 anos atrás. O pavimento estava desgastado, havia poucos trechos com acostamentos, vários segmentos eram em pista simples, a sinalização era bastante precária e o mato quase invadia as rodovias. Em duas décadas de intenso trabalho das equipes de engenharia e conservação de rotina, todas as rodovias passaram por um grande processo de modernização, com foco no conforto e, sobretudo, na segurança dos usuários.

“Temos agora rodovias com qualidade de primeiro mundo. Essa transformação favorece o transporte da produção diversificada da região e incentivou a instalação de diversas empresas, bem como o fortalecimento do comércio, indústria e serviços”, destaca o presidente da Renovias, Rogério Cezar Bahú. Somente a concessionária emprega cerca de 600 profissionais diretos e utiliza a mão-de-obra indireta de mais de 300 pessoas, que atuam em serviços de roçada, limpeza e conservação das rodovias.

O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) dispõe de seis bases operacionais instaladas em pontos estratégicos da malha viária, além de uma base específica de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) na SP-342. No total, são 43 viaturas operacionais, dentre elas ambulâncias, guinchos leves e pesados, inspeções de tráfego, caminhões de combate a incêndio, caminhão de apreensão de animais e viatura de intervenção rápida (VIR) para atendimento médico em acidentes. Os serviços estão à disposição dos usuários gratuitamente 24 horas por dia. Desde 1998, o Sistema de Ajuda ao Usuário já realizou mais de 1,1 milhão de atendimentos nas rodovias e o Centro de Controle de Operações (CCO) atendeu 938 mil solicitações de usuários.