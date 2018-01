O ginásio poliesportivo do campus 2 da UniFAJ (Centro Universitário de Jaguariúna) recebeu, no domingo, 21, o 1º Open Jiu-jitsu Jaguariúna. O campeonato, promovido através de parceira entre o Alliance Jiu-jitsu Jaguariúna e a UniFAJ, com apoio da Prefeitura de Jaguariúna, teve 500 atletas inscritos, divididos em várias categorias com idades entre 5 e 60 anos.

As lutas, que tiveram início a partir das 9h e se encerraram por volta das 19h, foram acompanhadas por árbitros da Confederação Brasileira de Jiu-jitsu, além de equipe de apoio, totalizando aproximadamente 50 profissionais, e ainda pais, amigos, professores e familiares que lotaram as arquibancadas. Ao final de cada categoria, os competidores foram agraciados com medalhas.

“O intuito é unir esporte, educação e cidadania em um evento só, levando as pessoas para dentro da universidade para participar, competir, torcer e conhecer um pouco da universidade da nossa cidade (UniFAJ)”, afirmou um dos organizadores, o professor de jiu-jitsu e judô da Alliance, Arlindo Baião Júnior.

“Montamos uma estrutura realmente de campeonato oficial. E esperamos trazer mais competições, não só de jiu-jitsu, para que a universidade não seja só um espaço acadêmico, mas, sim, traga a sociedade para cá”, defende Arlindo Júnior, que também se graduou em educação física na UniFAJ.

Alunos da instituição participaram da organização e também competiram. “Essa acaba sendo uma oportunidade de formação e aprimoramento profissional para os nossos alunos. E para a UniFAJ é muito relevante ter mais um campo de atuação, de extensão das atividades universitárias”, comentou a coordenador do curso de educação física da UniFAJ, professor Taiguara Bertelli.