O Dia da Consciência Negra é celebrado no dia 20 de novembro, mas a Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, preparou uma comemoração antecipada, que se estenderá até o feriado.

Na próxima segunda-feira, dia 13, o Teatro Municipal será palco de apresentações culturais, desfile de moda e a escolha da Miss Pérola Negra, concurso tradicional na cidade e que celebra a beleza da mulher negra. O evento começa às 19h e a entrada é de graça. No dia 17, às 19h30, tem o espetáculo “Romeu e Julieta – um musical na era do soul”, também de graça.

Dia 19, às 19h, tem apresentação da peça “ TriLuna – sexto espetáculo de dança beneficente do instituto Alessandra Esch, alunas e convidados”, também no Teatro Municipal. A entrada é um quilo de alimento ou de ração animal. As doações arrecadas serão destinadas aos Vicentinos de Jaguariúna e ONG Xodó de Bicho.

No feriado de 20 de novembro, data em que se comemora o Dia da Consciência Negra, às 17h, tem o projeto samba no parque, no parque Santa Maria. O público vai poder ouvir os clássicos de sambistas que fizeram história como Noel Rosa, Pixinguinha, Cartola, Adoniran Barbosa, entre outros.

O Dia da Consciência Negra é uma data que foi estabelecida por lei, em 2003, para chamar a atenção sobre a importância do povo africano na formação da cultura nacional. O dia 20 de novembro foi escolhido, pois foi nesse dia, em 1695, que morreu Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. A homenagem a Zumbi representa a luta do negro contra a escravidão, no período do Brasil Colonial. Zumbi lutou até a morte pela cultura e pela liberdade do seu povo.