Um evento de muita fé e com mais de 15 anos de tradição. A Prefeitura de Jaguariúna através da Secretaria de Turismo e Cultura se prepara para apresentar nos dias 29 e 30 de Março, no Estádio Municipal de Jaguariúna, a encenação da PAIXÃO DE CRISTO DE JAGUARIÚNA. Com apresentação às 20h30, no dia 29 de março, e às 19h30, no dia 30, o evento terá capacidade para receber 5 mil expectadores, e a entrada será gratuita.

Para a edição de 2018 a Setuc inova mais uma vez. Este ano o evento acontecerá no Estádio Municipal de Jaguariúna, uma atitude que contribui em comodidade e conforto para o público que assiste ao espetáculo e para os atores e figurantes que participam dele.

Segundo a Secretária de Turismo e Cultura de Jaguariúna, Maria das Graças Hansen Albaran dos Santos, o espetáculo contará com cerca de 200 participantes entre atores, bailarinos, figurantes e soldados equestres. “O elenco é formado por alunos da Escola das Artes de Jaguariúna e por pessoas ligadas às comunidades católicas e evangélicas do município, promovendo além de um intercâmbio sociocultural a democratização do acesso à cultura”, comentou a secretária.

Um detalhe importante do espetáculo está na sua concepção. As cenas da Paixão de Cristo fazem relação com trechos do Livro “A CABANA”. A ideia segundo a organização é fazer com que o público reflita a presença e a importância de Deus na vida das pessoas. Seja através do que aconteceu com Jesus Cristo, seja com as dúvidas e aflições cotidianas dos dias atuais. A Paixão de Cristo tem a direção artística de João Paulo Nascimento e direção teatral de comissão artística formada pelos professores da Escola das Artes de Jaguariúna, Carol Magazoni, Marcelo Masselani, Priscila Murias e Vitor Manzoli. As coreografias são de Felipe Pereira e Alessandra Esch.

Outros fatores inovadores para a encenação são a cenografia, os efeitos visuais e a iluminação do espetáculo. A cenografia possui mais de 60 metros lineares, com 03 palácios e cenas interativas com telões. Os efeitos visuais e de iluminação dão um ar diferenciado ao espetáculo, possibilitando assim uma maior contextualização e aumento da qualidade de sua carga dramática.

Ainda segundo a Secretária, o evento tem um grande potencial turístico. “O turismo religioso é grande na época da semana santa em nossa região. Criamos ao longo dos anos mecanismos para que o turista venha para Jaguariúna e possa desfrutar dos nossos parques, da nossa Maria Fumaça, hotéis, bares e restaurantes durante o dia e a noite ele possa apreciar uma atração cultural de qualidade e tradicional do município. Assim essa ação gera divisas para o Jaguariúna, renda aos profissionais do setor, além de gerar vagas de emprego, sejam eles temporários ou não”, enfatiza a responsável pela Setuc, Maria das Graças Hansen Albaran dos Santos.

SERVIÇO: