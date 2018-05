A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna, Flora Reis, revelou nesta quinta-feira, 17, que a Campanha do Agasalho 2018 na cidade terá 57 pontos de arrecadação, envolvendo escolas públicas e particulares, órgãos do município e do governo estadual, parques públicos e empresas, todos colaborando voluntariamente.

Empenhada em fazer o melhor possível nesse esforço para proporcionar um inverno com mais conforto e dignidades às famílias cadastradas pela Prefeitura, Flora Reis pediu a colaboração da população. “Sabemos que muita gente colabora e por isso teremos pontos de arrecadação espalhados por toda a cidade. Queremos proporcionar um inverno com carinho e calor humano para muitas famílias de Jaguariúna”, disse.

O lançamento da Campanha do Agasalho 2018 em Jaguariúna será durante o evento “Escola Amiga”, da Secretaria municipal de Educação em parceria com a Secretaria de Assistência Social, que acontece neste sábado, 19 de maio, das 8h às 12h, na Escola Municipal Professor Mario Bergamasco.

Além dos pontos de coleta, outra opção é entregar a doação diretamente ao Fundo Social de Solidariedade, na Rua Cândido Bueno, 792, no Centro. Conforme Flora Reis, as peças doadas devem estar em bom estado de conservação.

“A gente pede para as que pessoas não se esqueçam que as roupas, agasalhos e cobertores serão entregues a quem passa por dificuldades, então, por mais que as peças sejam bem lavadas e passadas aqui no Fundo Social, precisam estar em bom estado de conservação”, lembra a presidente do Fundo Social.