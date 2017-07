Em uma série de vídeos anunciada pela Freddy Groovers, os músicos lançaram esta segunda (17), em seu canal do YouTube e página do Facebook, o terceiro vídeo, este, falando sobre ‘Coice de Mula’, faixa número quatro do CD ‘Groove na Cabeça’.

Em local de grande beleza, Giovani Loner, trombonista, arranjador e compositor da Freddy, narrou as passagens da música, desde as suas mensagens na letra, até os arranjos e estilos musicais contidos.

“Começando pelo nome da música – ‘Coice de Mula’, tem um significado ambíguo, algo forte, objetivo e incisivo. A letra da música passa esta mensagem, algo bem claro e objetivo; forte. Falamos sobre a dificuldade social, desigualdade social que o brasileiro enfrenta até a nível mundial. É uma coisa que precisamos sempre bater na tecla, mostrar para as pessoas o quanto precisamos caminhar, evoluir e dividir os bens de uma maneira coesa. Musicalmente passamos pelo funk, pois boa parte da música é instrumental e a gente também usa o regional; por que não falar do regional quando falamos do Brasil e do brasileiro? Sendo assim, colocamos o baião com o funk, usando este artifício para ‘abrasileirar’ a nossa música”, detalha em vídeo, Giovani.

Finalizando o vídeo, o músico deixa um convite: “Convido a todos e todas para ouvir ‘Coice de Mula’, a faixa quatro do nosso disco ‘Groove na Cabeça’. ”

Para apreciar este e aos outros vídeos do Vlog da Freddy, basta acessar: youtube.com/freddygroovers e acompanhar todo este belo trabalho.

A BANDA

Fundada em 2013 no interior paulista – cidade de Amparo/SP, a Freddy Groovers destaca-se no cenário musical brasileiro com características únicas, como: o seu suingue, balanço, irreverência, interação com o público e o mais importante; a personalidade musical.

Os Groovers têm um estilo fora do convencional e de grande prestígio popular; uma mistura de Samba, Funk Soul, Jazz, Baião, Maracatu, entre outros ritmos afros.

O novo projeto contempla o lançamento do CD autoral – “Groove na Cabeça”, cujas faixas dançantes carregam mensagens que vão desde a luta cotidiana do brasileiro, até menções honrosas a grandes líderes da história mundial.

Formada oficialmente por seis músicos: Raul (vocais), Cebola (guitarra), Chinelo (contrabaixo), Manu (bateria), Giovani (trombone) e Ciolfi (saxofone), conta também com formação completa incluindo trompete e percussão. Todos estes, que com sua longa carreira proporcionam um resgate à música brasileira e apresentam grande bagagem cultural.

Hoje além do formato físico, o CD – Groove na Cabeça também está nas principais plataformas digitais do Brasil e do mundo.

