A Prefeitura de Jaguariúna, por meio do Departamento de Trânsito e Transportes (Detransp), que contou com a parceria e auxílio do Departamento de Obras e Serviços, reinstalou a cobertura na parada de ônibus da Rua Coronel Amâncio Bueno, na altura do número 866.

O serviço foi executado na semana passada, e segundo Josino José da Silva, diretor do Detransp, atendeu aos vários pedidos feitos por usuários do transporte coletivo, encaminhados à Prefeitura pelo vereador Walter Luiz Tozzi (Waltinho). “Essa cobertura já existia no local e tinha sido retirada pela gestão anterior, o que gerou reclamações dos usuários do transporte coletivo”, explica o diretor do Detransp.

Agora reinstalada, ela permite que os usuários aguardem o coletivo sem ficar expostos às alterações climáticas (sol e chuva, principalmente). Conforme o Detransp, a cobertura é de estrutura metálica coberta com calhetões de amianto, possui banco e recebeu piso em massa asfáltica. A ampla reformulação que vem sendo feita no sistema viário de Jaguariúna inclui o bem-estar dos usuários do transporte coletivo na cidade, destaca o diretor do órgão.