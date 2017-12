Oficialmente inaugurada, a programação natalina de Jaguariúna está com grandes atrativos inéditos instalados no Centro Cultural Zi Cavalcanti oferecidos pela Prefeitura de Jaguariúna através da Secretaria de Turismo e Cultura.

Um dos atrativos mais esperados, foi a chegada do Papai Noel de maria-fumaça em um espetáculo de luzes e magia, que tinha previsão de se realizar na última sexta-feira, dia 1º de dezembro, porém, até o fechamento desta edição a atividade não havia iniciado.

Outros espetáculos natalinos oferecidos pela prefeitura vão desde uma ‘Big Band de Natal’, até um lindo circo montado no gramado do Centro Cultural, onde o Papai Noel ficará para receber as crianças, em um ambiente temático diferenciado.

Entenda um pouco mais das atrações oferecidas e confira o calendário completo a seguir:

O QUE SÃO AS ATRAÇÕES

Parada de Natal: A Parada de Natal de Jaguariúna é um grande desfile com temática natalina. É uma inovação em Jaguariúna e um evento para toda a família. Serão nove alas coreografadas, com participação de artistas jaguariunenses caracterizados como personagens da temática natalina.

Serão três carros alegóricos, além de um trenó com Papai Noel e suas renas. A música foi concebida especificamente para este evento, dando um charme a mais. Ao todo participam mais de 200 artistas da Escola das Artes de Jaguariúna.

Circo do Noel: Espetáculo artístico preparado especialmente para o Natal. Os alunos dos cursos de Teatro, Teatro Musical, Circo e Dança contam a história de como o Natal pode ser uma época encantada, num espetáculo feito especialmente para toda a família.

Big Band de Natal: é formada por Músicos vestidos a caráter que circularão por vários locais de Jaguariúna, levando muita música e alegria por onde passam.

PROGRAMAÇÃO DO NATAL 2017 – JAGUARIÚNA

Dia 02/12 – Sábado

Apresentação do espetáculo “O Circo do Noel”, com alunos da Escola das Artes de Jaguariúna – Local: Centro Cultural Zi Cavalcanti – 20h30

Dia 03/12 – Domingo

– Big Band de Natal – com Professores da Escola das Artes de Jaguariúna

Local: Centro Cultural Zi Cavalcanti – 19h

– Parada de Natal – com Alunos da Escola das Artes de Jaguariúna

Local: Centro Cultural Zi Cavalcanti – 20h

Dia 04/12 – Segunda-feira

– Começa a visitação pública e gratuita à exposição “Anjos de Natal”, montada na Galeria Carlos Gomes, no hall de entrada do Teatro Municipal de Jaguariúna. Trata-se de uma Mostra com quadros pintados pela artista plástica paulistana Flávia Giannini, que permanecerá aberta até o dia 25 de dezembro (Natal).

Dia 05/12 – Terça-feira

Apresentação dos Alunos de Violão da Escola das Artes de Jaguariúna

Local: Centro Cultural Zi Cavalcanti – 20h

Dia 06/12 – Quarta-feira

Apresentação dos Alunos de Dança de Salão e Dança do Ventre da Escola das Artes de Jaguariúna

Local: Centro Cultural Zi Cavalcanti – 20h

Dia 07/12 – Quinta-feira

Apresentação dos Alunos de Bateria e Teclado da Escola das Artes de Jaguariúna

Local: Centro Cultural Zi Cavalcanti – 20h

Dia 08/12 –Sexta-feira

– Apresentação do espetáculo “O Circo do Noel” – com Alunos da Escola das Artes de Jaguariúna – Local: Centro Cultural Zi Cavalcanti – 20h