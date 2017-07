Em sua oitava edição, o tradicional evento Expo Noivos do Circuito das Águas, organizado pela empresa Clarim Música Para Casamento, será realizado nos dias 05 e 06 de agosto, no Canoa Buffet, em Pedreira/SP e promete reunir os melhores profissionais do segmento de casamentos.

Um evento totalmente gratuito, desde o estacionamento até a entrada, tem a expectativa de receber 1500 pessoas e o intuito de divulgar os expositores da região, e o trabalho de cada um deles.

“Na Expo, os noivos encontrarão tudo o que eles precisam para o seu casamento, desde o convite, alianças, fotografia, decoração, filmagem, doces e bem casados, vestido da noiva, até a banda da festa e muito mais. No total serão cerca de 30 expositores”, detalha a organizadora e expositora da Expo, Carolina Castellani.

Carolina também comenta, que esta edição estará recheada de novidades: “Para este ano teremos muitas novidades, além dos grandes diferenciais de nossa Expo que são: os desfiles de vestidos de noivas e trajes, palestra para noivas e a apresentação de músicas para casamento. ”

Em relação a palestra citada por Carolina, o palestrante será o cerimonialista Rafael Alves, da cidade de Mogi Mirim com o tema: ‘Os Cinco Passos Para o Casamento Perfeito’.

Carol ressalta que o público alvo são os noivos, mas há expositores que também atendem outros segmentos: “Nosso público especial são os noivos, porém, alguns dos expositores também atendem outros tipos de eventos, como: festa de debutantes, formaturas, corporativos e aniversários. ”

Portanto, uma excelente opção para noivos que programam a sua data tão especial é participar deste grande evento, dias 05 e 06 de agosto e conhecerem tudo para tornar o seu Casamento ainda mais marcante.

SERVIÇO

8ª Expo Noivos do Circuito das Águas

Quando: Dias 05 e 06 de agosto

Que horas: Das 14h às 20h

Onde: Canoa Buffet – Estrada Pedreira/Amparo, Km 54

Quanto: Entrada e estacionamento gratuitos

Informações: (19)3817-1472; (19)99833-3930

Programação no Site: www.clarimcerimonial.com.br

Página no Facebook: https://www.facebook.com/exponoivoscircuitodasaguas