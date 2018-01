Edmilson Alves – edmilson@gazetaregional.com.br

Levar o nome de Jaguariúna para diversas outras cidades da região ou do estado e até mesmo em diversas partes do país tem sido uma rotina de moradores jaguariunenses por meio de apresentações culturais, musicais, esportivas e, anualmente, pelo rodeio. No entanto, outra maneira tem ocorrido, no qual diversos municípios optaram, utilizando-se de lei, em nomear os logradouros públicos com nomes de cidades, e a denominação Jaguariúna está entre estas escolhas.

No entanto, realizando uma rápida pesquisa nos buscadores da internet o resultado mostra os municípios nos quais o nome Jaguariúna denomina algumas vias, sendo 15. Na Região Metropolitana de Campinas (RMC), por exemplo, temos Holambra, Pedreira, Artur Nogueira, Cosmópolis, Sumaré, Valinhos e Santa Bárbara D´Oeste que aprovaram alguma vida nestas cidades com o nome de Jaguariúna.

Na região, temos ainda a Rua Jaguariúna em Mogi Guaçu, e outra com essa denominação no Parque Flamboyant, em Amparo. Em outras cidades paulista temos a via com o nome em Itaquaquecetuba, Santo André e Várzea Paulista. Na Capital, a Rua Jaguariúna foi denominada na Vila Zelina. Já em outros estados esta denominação aparece em Manaus, capital do Amazonas, no Jardim Novo Aleixo, e em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, na Vila Cidade Morena.

Outra curiosidade é a Casa de Carnes Jaguariúna, que fica na cidade de Panorama, no extremo oeste do estado de São Paulo. A gerente Alessandra dos Santos Chagas disse que esse nome foi colocado pelo antigo proprietário. “Isso faz muito tempo, pois o atual dono está com o comércio há mais de 20 anos. O antigo proprietário morava na cidade de Jaguariúna, e quando mudou-se para Panorama abriu o comércio e colocou o nome de sua antiga cidade”. Segundo Alessandra, muitos clientes do açougue perguntam sobre o nome, e ela disse que conta essa história a eles. Sobre o ex-comerciante, ela não se recorda do nome.

O professor Tomaz de Aquino Pires, da Casa da Memória de Jaguariúna, disse se tratar de uma bela homenagem a Jaguariúna essas ruas com o nome do município. “É também uma forma de divulgação da cidade”. O professor acredita que essas vias são realmente homenagens, pois é o único no país com esse nome. “Até 1.945, aqui era denominado Jaguary. Como havia outros lugares com esse nome, passou, então, a Jaguariúna”.

Sobre o nome da Casa de Carnes na cidade de Panorama, Tomaz disse se tratar de uma das causas defensáveis de famílias que moraram na cidade e que migraram para outros municípios. “É uma forma de homenagearem sua terra natal”.

Tomaz também contou que vivenciou um momento em que Jaguariúna foi reconhecida no nordeste brasileiro. “Estava em viagem a Maceió, há cerca de dez anos, quando um repentista na rua me perguntou de onde era, e disse Jaguariúna. Ele fez um repente, utilizando o rodeio como tema. Com isso, a cidade é conhecida nesta região do Brasil por causa do rodeio”.

COMO DENOMINAR

Os nomes das ruas de uma cidade são definidos pela Câmara dos Vereadores, inclusive em algumas situações essas definições ocupam boa parte dos projetos que são analisados, discutidos e aprovados na Câmara, por meio de Projeto de Lei. Nomes de pessoas falecidas que tiveram uma relevância na cidade são os casos mais comuns. Já nomes de cidades, estados e países também aparecem com bastante frequência. Quando isso ocorre normalmente eles são feitos no mesmo bairro.

Confira os locais que aparecem o nome de Rua Jaguariúna pelo país:

Rua Jaguariúna – Bairro Jardim Pinheirinho, Itaquaquecetuba – SP.

Rua Jaguariúna – Jardim da Lagoa – Mogi Guaçu

Rua Jaguariúna, Parque Flamboyant, Amparo

Rua Jaguariúna – Jardim Cristiane – Santo André – SP

Rua Jaguariúna – Vila Zelina – São Paulo – Capital

Rua Jaguariúna – Nova Veneza- Sumaré – SP

Rua Jaguariúna – Vila Ramaciotti – Valinhos – SP

Rua Jaguariúna – Jardim América – Várzea Paulista – SP

Rua Jaguariúna, Cosmópolis, SP

Rua Jaguariúna, Vila Cidade Morena – Campo Grande, MS

Rua Jaguariúna, Novo Aleixo, Manaus, AM

Rua Jaguariúna – Holambra

Rua Jaguariúna – Chácara Santa Vitória – Artur Nogueira

Rua Jaguariúna – Pedreira

Rua Jaguariúna – Jardim Adélia – Santa Bárbara D’Oeste

Comércio:

Casa De Carnes Jaguariúna – Panorama – São Paulo