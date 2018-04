Hip Hop mundial. Com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, o “Meeting Hip Hop School” espera reunir cerca de mil dançarinos de todo Brasil e palestrantes dos Estados Unidos e da França, no Teatro Municipal e no Parque Santa Maria.

Criado em 2.002 na cidade de Valinhos, interior de São Paulo, pelo Professor e Coreógrafo Ralph William, em parceria com a Cia Street Evolution, o “Meeting Hip Hop School&Festival é um evento voltado para as Danças Urbanas, com o objetivo de criar um intercâmbio cultural e artístico entre os dançarinos.

Além dos espetáculos de dança, o evento vai proporcionar competições de grupos, batalhas de dança, mostras de diferentes ritmos e modalidades e show cases, tudo voltado especialmente para o entretenimento e a troca de experiências. O encontro vai contar ainda com ‘stands’ de roupas e acessórios e ‘Food Trucks’ no último dia.

Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do Teatro Municipal e no Espaço da Dança Lis Coradi, por R$ 50 (valor antecipado) e R$ 30 (meia-entrada). Mais informações, o telefone de contato é o (19) 9.9334-3934 ou (19) 9.9280-1662.

Confira a programação completa:

SÁBADO, 28

7h – CREDENCIAMENTO (TEATRO)

7h30 AS 11h – MARCAÇÃO DE PALCO

12h AS 17h30 – WORKSHOP

19h – COMPETIÇÃO ( SOLO, DUO , TRIO , CONJ.JUNIOR )

DOMINGO, 29

7h – CREDENCIAMENTO (TEATRO)

7h30 AS 11h – MARCAÇÃO DE PALCO

12h AS 17h30 – WORKSHOP

19h – COMPETIÇÃO (CONJ.SÊNIOR E CONJ.ADULTO )

SEGUNDA-FEIRA ,30

7h30 – CREDENCIAMENTO (TEATRO)

8h30 AS 11h – MARCAÇÃO DE PALCO

12h AS 17h30 – WORKSHOP

19h – MOSTRA NÃO COMPETITIVA E GRUPOS VENCEDORES

TERÇA-FEIRA, 1º

BATALHAS : BREAKING. LOCKING, POPPING , HOUSE DANCE E HIP HOP

13h (chegar com 1 hora de antecedência para se inscrever)

Obs: Todas as batalhas serão realizadas no Parque Santa Maria.