A equipe da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Jaguariúna, representada pelo diretor de Saúde Jackson Igor da Silva, e pelo enfermeiro Leandro Donizete Ferreira, esteve na cidade de Barretos, para participar de um curso sobre a carreta itinerante do hospital, que deverá visitar Jaguariúna no mês de março.

O equipamento móvel vai oferecer exames gratuitos de Papa Nicolau para mulheres, que previne o câncer de cólo de útero, e PSA em homens, principal exame realizado para diagnosticar o câncer de próstata.

“Esse trabalho é feito tanto para ajudar a agilizar a fila de espera por exames, quanto para contribuir com a prevenção. Apenas três cidades do estado de São Paulo estavam presentes e Jaguariúna foi a única cidade da região a participar da capacitação para trazer a carreta”, contou a secretária de Saúde, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

Ainda de acordo com a secretária, além da carreta, a visita serviu para fechar parcerias com o Hospital do Câncer de Barretos. “A parceria consiste em tornar o hospital de Barretos um centro de referência para Jaguariúna, para casos de câncer de pele e câncer infanto-juvenil. Hoje, enviamos pacientes para a Unicamp e PUC em Campinas, Barretos será outra opção de atendimento”, explica Maria do Carmo.