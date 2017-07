Gislaine Mathias | Jaguariúna

A Cia Soul D’Art foi a vencedora do 1° Curta em Cena, na sexta-feira, 14, integrando a programação do Festival Férias no Teatro. Os atores André Magalhães, Fran Magalhães e Renan Nascimento apresentaram a cena Na Hora de Sair. “O assunto é na verdade um cotidiano familiar retratado de forma cômica, do filho jovem querendo sair, o pai preocupado apenas com o carro e a mãe que quer saber de tudo”, contou Renan Nascimento completando que ganhar em primeiro lugar foi gratificante, pois traz a sensação de dever cumprido e de saber que a companhia agradou o público e os jurados.

Na sua avaliação, o destaque da cena foi a proximidade com o público e com o cotidiano das famílias. “Inclusive, após o festival pude ouvir que minha personagem retratou completamente uma mãe que estava na plateia, e o outro personagem retratou seu filho”, contou. Ele disse que a realização do festival é de grande importância para a cultura da cidade e da região, pois reuniu cenas de outras cidades e isso traz de volta a cultura do teatro. “A programação vem com propostas bem interessantes para todos, já que agrega diversos tipos de arte e entretenimento, com as sessões de cinema e os festivais e espetáculos”, enalteceu o ator.

O 2º lugar do festival ficou com a cena Esperando Godot, apresentada pelos atores Vinícius e Bruno enquanto que na 3ª colocação, destaque para Encontro de Moritz e Ilse, com Vitor e Priscila. A realização do Festival de Cenas Curtas foi da Secretaria de Turismo e Cultura.