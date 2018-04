Os donos das vozes mais marcantes do Brasil, Chitãozinho & Xororó e Bruno & Marrone se apresentam lado a lado no show Clássico, em Jaguariúna, no dia 6 de abril. O público poderá conferir uma apresentação especial e marcante, a partir das 23h.

A parceria entre os artistas começou em 2013 na cidade de Barretos onde foram nomeados embaixadores da tradicional Festa do Peão de Boiadeiro. Depois disso, as duplas já promoveram vários encontros muito bem-sucedidos. A amizade e o trabalho resultaram no DVD “Clássico” gravado nos dias 1, 2 e 3 de abril no Espaço das Américas em São Paulo.

“É uma grande alegria dividir o palco com Bruno & Marrone, é uma parceria que já vem dando certo há um tempo, e não poderia ter sido diferente. Como estamos entre amigos a animação no show será garantida”, afirmam Chitãozinho & Xororó.

As duas duplas apresentam ao público canções que marcaram época como: “Choram as Rosas” e “Vida Vazia”, de Bruno & Marrone; “Evidências” e “Fio de Cabelo”, de Chitãozinho & Xororó e os novos sucessos criados especialmente para marcar esta união. Além de cantarem juntos as faixas inéditas, os quatro dividem o microfone em outras canções como “Dormi na Praça” e “Página de Amigos”. A escolha das músicas, não foi difícil, garantem os artistas: “Temos muitas canções de sucesso gravadas ao longo da carreira”, explicam.

O cenário, assinado por Zé Carratu, é um destaque a parte. Inspirado em desenhos técnicos e perspectivas de arquitetura clássica, o projeto traz referências de diferentes períodos da história mundial, que rementem a um ambiente majestoso, com colunas, arcos, abóbadas, etc.

Juntamente com este projeto, Chitãozinho & Xororó viajam pelo Brasil com mais outros dois trabalhos. Em “Pura Emoção”, a dupla, com mais de 45 anos de carreira, mostra canções inéditas e outros sucessos repaginados. E na turnê “No Tom do Sertão”, a dupla faz homenagem ao maestro, pianista e arranjador Tom Jobim.

Já Bruno e Marrone, que em 2016 completam 30 anos juntos, estão divulgando o CD e DVD “Agora – ao vivo”, o projeto foi gravado em São Paulo e com releituras de grandes sucessos da música brasileira, incluindo Chiclete com Banana, Alcione e Djavan.

CHITÃOZINHO & XORORÓ

Ícones da música sertaneja, os irmãos atingiram a marca de 37 milhões de discos vendidos, 37 álbuns inéditos, oito DVDs, três prêmios Grammy, centenas de discos de ouro, platina e diamante, programas de televisão e uma homenagem da X-9 Paulistana que contou sua história.

A dupla gravou o primeiro disco, “Galopeira”, em 1970, mas o sucesso veio oito anos depois com “60 Dias Apaixonados”, que deu o primeiro disco de ouro. O reconhecimento do grande público veio em 1982 com a música “Fio de Cabelo”, que vendeu mais de 1,5 milhão de cópias. Ao longo da carreira, criaram clássicos como “Se Deus Me Ouvisse”, “Fogão de Lenha”, “No Rancho Fundo”, “Brincar de Ser Feliz”, “Página de Amigos” e “Alô”, entre outros.

BRUNO E MARRONE

São 30 anos de carreira e desde o ano 2000 conhecidos nacionalmente, foi quando decolaram com o sucesso “Dormi na Praça”. No total são 18 CD’s e 6 DVD’s gravados por Bruno e Marrone, Vinícius e José Roberto, nomes de batismo dos dois. Eles se conheceram por obras que só o destino é capaz de causar. O cantor Leonardo, amigo comum dos dois, apresentou. Marrone tinha um sonho de formar uma dupla, mas ainda não tinham encontrado o parceiro ideal e Bruno cantava nas horas vagas em que estava de folga da farmácia onde trabalhava. De 2000 para cá, Bruno & Marrone venderam mais de dez milhões de CDs, seus DVD’s encabeçam a lista dos mais vendidos. Ganharam um Grammy Latino, suas músicas invadiram as rádios e conquistaram o país de norte a sul. Não seria justo, citar alguns sucessos. Porque faltariam muitos outros, podem apostar, hoje além das rádios, dominam a internet e seguem com a agenda de shows lotada.