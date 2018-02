No dia 5 de fevereiro, os alunos do terceiro semestre de Gastronomia do Centro Universitário de Jaguariúna receberam a chef brasileira e residente da França, Amanda Koch, para uma palestra durante a aula de Cozinha Francesa, sob o comando da professora Elissa França.

De acordo com a docente, o objetivo da atividade foi mostrar aos alunos que mesmo se houver dificuldades ao longo do caminho para realizar algo, não devemos desistir, e sim, persistir no sonho. “Quero mostrar que a frase clichê ‘tudo dará certo no final’, realmente acontece se tivermos persistência, força de vontade e acima de tudo humildade para aprender”, destacou Elissa.

Amanda, que se formou em Gastronomia em 2013, foi para um pequeno vilarejo na França, fazer estágio em um hotel considerado cinco estrelas. Segundo Amanda, como a vida no Brasil era difícil, teve que trabalhar sete dias da semana para conseguir pagar seu estágio. Trabalhava em um escritório de contabilidade durante a semana, ia para a faculdade à noite e, aos finais de semana, fazia estágio remunerado em um restaurante em sua cidade.

“Com pouquíssimos euros no bolso, passei aperto no primeiro mês, pois recebia quatrocentos euros e a ajuda de custo do hotel, após estagiar o mês inteiro. As duas primeiras semanas, sem falar nada da língua, me comunicava com mímicas, mas com o passar do tempo, após 3 meses, já entendia e falava melhor”, contou a chef.

Faz 4 anos que ela está na França e atualmente trabalha como Sous Chef em uma Brasserie, colocando fora de cogitação a volta ao Brasil. “Após todo o relato de sua trajetória, os alunos ficaram com um mix de sentimentos: empolgação, uma ponta de medo e brilho nos olhos. Com um exemplo real, bem ali na frente deles, viram que ao enfrentar os medos e as dificuldades quando se tem um objetivo, mostra que nada é impossível e que mesmo em meio de dificuldades, persistir no que quer e no que se acredita estudar e se dedicar com afinco, acaba dando tudo certo, se tem sucesso e traz felicidade”, concluiu s docente Elissa.