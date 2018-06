Edmilson Alves

edmilson@gazetaregional.com.br

Um favor prestado pela vereadora de Jaguariúna, Inalda Lúcio de Barros Santana (MDB), aos familiares da assessora política Delma Paz, 30 anos, terminou em caso de polícia na manhã de quarta-feira, 28. Delma é assessora do presidente da Câmara, Romilson Nascimento Silva (PV).

Segundo a vereadora, o desentendimento ocorreu após a realização da sessão extraordi

nária de terça-feira, 27. “Eu e minha assessora fomos até a cozinha, nisso, ela veio atrás, entrou e começou a me questionar, questionando o porquê eu ajudei familiares dela. Chegou a dizer que os votos dos familiares dela são do Romilson”, contou Inalda.

A vereadora disse que respondeu a ela que apenas prestou um favor e que gosta de ajudar a quem precisa. Segundo a parlamentar, apenas indicou que elas fossem até a Assistência Social do município solicitar uma cesta básica, pois estavam passando necessidade.

“Enquanto tive na sala, que ela trancou, por um tempo de dez minutos, não deixou nem eu e nem minha assessora sair, sofri ameaças, não conseguia falar, pois ela gritava, sofri muito medo, eu tremia. Nunca tinha passado por isso na minha vida. Eu tenho 62 anos, e ela tem a metade da minha idade”. Inalda disse que somente conseguiu sair da sala com a ajuda de outra assessora parlamentar que conseguiu abrir a porta.

No entanto, a confusão maior ocorreu quando a filha da vereadora, a dona de casa Sueli Santana, de 45 anos, marcou com a assessora Delma, no dia seguinte, no gabinete na Câmara. “Houve muita confusão, dela com a minha filha, outros vereadores que estavam no momento ajudaram, e ela mesmo, a Delma, já havia chamado a Polícia”. Segundo a vereadora, todos foram para a Delegacia registrar um Boletim de Ocorrências. “Já ela, a Delma, deu uma canseira na polícia, esperava por ela, disse que iria depois, mas não compareceu”.

Segundo a vereadora, o caso agora está com a polícia para investigar, pois além do que aconteceu com ela, a filha, Sueli, também disse ter sofrido agressão. O fato foi um dos principais assuntos comentados nos últimos dias nas redes sociais.

A reportagem da Gazeta Regional entrou em contato nos celulares da assessora Delma, para ouvir sua versão sobre o caso, e do presidente da Casa, Romilson, para saber que providências tomará sobre o caso. No entanto, a assessora não atendeu a ligação e também não retornou. O celular do vereador estava desligando, e foi deixado uma mensagem de voz, solicitando retorno, o que não aconteceu. Para reforçar o pedido de entrevista, foi deixada uma mensagem de WhatsApp para a assessora e para o presidente da Câmara, em suas respectivas contas.