Desde 2014, mais de 12.425.000 toneladas de vidro deixaram de circular no mercado brasileiro. O volume corresponde a quase 32 estádios do Morumbi, localizado em São Paulo, cheios do material. O número é resultado do comprometimento da Cervejaria Ambev, dona de marcas como Skol, Brahma, Antarctica e Guaraná, com o aumento da representatividade das embalagens retornáveis em seu portfólio e no setor.

As garrafas retornáveis podem ser reutilizadas cerca de 20 vezes. Atualmente, uma em cada quatro garrafas vendidas nos mercados já segue esse padrão e o número deve aumentar nos próximos anos. Para facilitar a troca dessas embalagens, a Cervejaria Ambev investiu na instalação de mais de 1000 máquinas de coleta por todo o país, que, em 2017, coletaram mais de 115 milhões de vasilhames. “Nós buscamos sempre ser parte da solução. A redução do impacto de nossas operações no meio ambiente é uma preocupação muito grande para nós, e o aumento expressivo da presença de garrafas retornáveis no mercado brasileiro é reflexo disso. Os resultados até aqui são positivos e vamos buscar melhorar sempre”, afirma Filipe Barolo, gerente de Sustentabilidade da Cervejaria Ambev.

Além disso, a companhia mantém a Ambev Vidros no Rio de Janeiro, uma fábrica que produz garrafas de vidro a partir da reciclagem de cacos. A unidade é uma das maiores recicladoras de cacos de vidro na América Latina. Aproximadamente 50% da matéria-prima utilizada ali são cacos de vidro, ou seja, de cada dez garrafas produzidas pela Cervejaria Ambev, cinco são fabricadas totalmente com material reciclado.

A sustentabilidade empresarial é um pilar central do negócio da companhia. Nos últimos cinco anos, a cervejaria destinou mais de R$ 1 bilhão para projetos voltados a esse fim em sua operação. O montante contribuiu para a superação de seis das sete metas anunciadas em 2013 para serem atingidas em 2017.