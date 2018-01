O número de cervejarias no Brasil cresceu 17,5% somente no primeiro semestre de 2017, segundo levantamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Com esses dados, o País passa a contar com 610 cervejarias. Já são 7.500 rótulos, mais de 12 por cervejaria, e 91 novas fábricas de cervejas artesanais.

“O número de bares e restaurantes com cartas de cervejas e mais variedade de chopes, por exemplo, está crescendo diariamente. O consumidor, antes acostumado a beber apenas rótulos comerciais, está descobrindo que os sabores da bebida vão além disso. E investidores e apaixonados estão apostando nisso como um negócio rentável”, disse Carlo Lapolli, presidente da Associação Brasileira das Cervejarias Artesanais (Abracerva), em referência aos números revelados pelo estudo.

Com 122 plantas cervejeiras, 20% do total no país, São Paulo é o líder no ranking por estado. Assim como em outras regiões paulistas, o Circuito das Águas Paulistas contribui com esse número crescente. Localizada em meio às montanhas na cidade de Socorro, interior de São Paulo, a Quinta do Malte é uma dessas empresas que seguem as novas tendências do mercado cervejeiro, que tem como característica a diversidade de produtores e de produtos, no qual a originalidade na formulação da bebida e criatividade, inclusive, na confecção das embalagens podem fazer a diferença.

“A Cervejaria Quinta do Malte surgiu do sonho de uma cervejaria artesanal como um empreendimento privilegiado pelo local com clima ameno pureza de sua água e as tradições interioranas. Todos os nossos produtos são fabricados com diferenciais. Nos inspiramos em valores locais para constituição de sua linha de cervejas e seus rótulos, que são obras de arte do artista plástico local Luan Bombrim”, comenta a direção da empresa.

“São cervejas de muita qualidade e sabores especiais que agradam os paladares mais exigentes”, afirma Flávio Pacetta, proprietário do Bier Trunk Pub Bar Holambra, que trabalha com bebidas nacionais e internacionais 100% puro malte e que tem no cardápio os rótulos da Quinta do Malte.