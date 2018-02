A Prefeitura de Jaguariúna prepara uma cerimônia festiva para a aula inaugural dos cursos oferecidos pelo polo presencial da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), agendada para a segunda-feira, 26, às 19h, no Teatro Municipal.

Os cursos oferecidos são Pedagogia, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção e Tecnólogo em Gestão Pública, este último oferecido pela Fatec (Faculdade de Tecnologia de São Paulo).

Na ocasião, o evento terá dois convidados especiais: o prefeito Gustavo Reis e o deputado estadual do PV (Partido Verde) de Americana, Chico Sardelli, que ajudou a cidade a conquistar a instituição de ensino superior.

A implantação do polo presencial da Univesp se concretizou após a Prefeitura de Jaguariúna, por intermédio da Secretaria municipal de Educação, ter participado de um chamamento público.

De acordo com a secretária de Educação do município, Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa, alunos inscritos em todos os cursos, seus convidados, membros do secretariado municipal, vereadores da Câmara Municipal, além dos diretores de escolas municipais, estaduais e particulares, serão convidados.

“Queremos dividir com todos a imensa satisfação dessa conquista, pois ela permitirá, sem dúvida, que muitas pessoas iniciem um novo ciclo em suas vidas”, disse a secretária.