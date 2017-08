A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Jaguariúna sediou mais uma vez a Olimpíada da APAE, que está na 21ª edição e reúne as instituições de toda região. O evento, que contou com apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio das secretarias de Juventude, Esportes e Lazer e Turismo e Cultura, aconteceu no Centro de Lazer Antônio Aparecido Rodrigues dos Santos, o Lebrão.

Cerca de 100 alunos com paralisia cerebral, autismo e síndrome de Down disputaram diversas modalidades esportivas como atletismo – corrida 100 metros, arremesso de peso, salto em distância, além de basquete e futebol, e receberam lanche e almoço.

“A secretaria de Juventude, Esportes e Lazer colaborou fornecendo os professores, os troféus e as medalhas. É muito gratificante poder ver esses alunos superando seus limites e disputando com outros de forma saudável”, afirma o secretário de Juventude, Esportes e Lazer, Rafael Blanco.